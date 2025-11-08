Un pueblo de Segovia descarta instalar cámaras en los colegios para frenar los actos vandálicos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cuéllar ha rechazado instalar cámaras de videovigilancia en los tres colegios de Infantil y Primaria del municipio - ... Santa Clara, San Gil y La Villa-, una medida que había sido solicitada por el grupo municipal del Partido Popular a propuesta de los directores de los centros. Los responsables educativos trasladaron su preocupación por los robos y actos vandálicos sufridos en los últimos meses, que, si bien no han causado daños materiales de gran cuantía, sí han generado inquietud entre la comunidad escolar.

El gobierno municipal (PSOE e IU) sostiene que la colocación de cámaras supondría una inversión «de importante cuantía» que no corresponde a las competencias del Consistorio, encargado del mantenimiento ordinario de los centros pero no de acometer nuevas dotaciones. A este argumento suman dudas sobre la eficacia del sistema para prevenir intrusiones o sustracciones, al considerar que su función principal sería registrar las imágenes de los posibles autores, quienes, apuntan, podrían actuar encapuchados o con el rostro cubierto.

El alcalde, Carlos Fraile, explicó que los incidentes se concentran en «una situación puntual y concreta» en el colegio La Villa, donde se han producido intromisiones a través de una puerta antipánico y se han ocasionado diversos desperfectos. A su juicio, la instalación de cámaras no resolvería por sí sola el problema y podría generar una falsa sensación de seguridad. Además, advirtió de que aceptar la propuesta del PP abriría el debate sobre extender la videovigilancia a otros edificios municipales que también han sufrido actos vandálicos, lo que «podría superar la docena de inmuebles» y «plagar de cámaras» dependencias públicas, creando, dijo, «una situación de alarma» innecesaria.

El Partido Popular, por su parte, defiende que el Ayuntamiento sí dispone de fondos para realizar inversiones -circunstancia que, recuerdan, quedó de manifiesto en el pleno del 30 de octubre- y que, como responsable del mantenimiento de los colegios, debe actuar «cuanto antes» ante los hechos denunciados por los directores. Los ediles populares aseguran que la normativa ampara la videovigilancia en «espacios sensibles» como los centros educativos cuando existe una motivación justificada, siempre que se implante con todas las garantías legales y de protección de datos.

En este sentido, el PP detalla que, de aprobarse la medida, sería necesario instalar cartelería informativa que advierta de la zona videovigilada, establecer protocolos estrictos de custodia y acceso a las grabaciones -limitados a personal autorizado- y cumplir de forma escrupulosa con las normativas vigentes. Igualmente, subrayan, debería recabarse la autorización del delegado de protección de datos del organismo titular de los centros.

El equipo de gobierno replica que la propuesta popular evidencia «la bisoñez de quien desconoce la gestión municipal», al solicitar una inversión mientras reconoce que las competencias del Ayuntamiento se circunscriben al mantenimiento. Fraile se pregunta «cómo puede pedirse al Consistorio una actuación de inversión que excede su ámbito competencial» y advierten de que, en caso de apostarse por las cámaras, debería valorarse un plan integral para instalaciones y edificios públicos, con el correspondiente impacto presupuestario y técnico.

Más allá del cruce político, los directores han planteado también un catálogo de mejoras y adecuaciones de los centros de cara al inicio del año escolar. Sobre este punto, el Ayuntamiento afirma que mantiene una coordinación «constante y conjunta» con los responsables educativos para ejecutar trabajos de conservación y pequeñas reparaciones a lo largo del curso, «siempre dentro del ámbito competencial y de los recursos disponibles».