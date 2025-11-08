El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acceso al colegio San Gil de Cuéllar. Mónica Rico

Un pueblo de Segovia descarta instalar cámaras en los colegios para frenar los actos vandálicos

El PP había reclamado su colocación, pero el alcalde asegura que no es su competencia y que generaría «una falsa sensación» de seguridad

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cuéllar ha rechazado instalar cámaras de videovigilancia en los tres colegios de Infantil y Primaria del municipio - ... Santa Clara, San Gil y La Villa-, una medida que había sido solicitada por el grupo municipal del Partido Popular a propuesta de los directores de los centros. Los responsables educativos trasladaron su preocupación por los robos y actos vandálicos sufridos en los últimos meses, que, si bien no han causado daños materiales de gran cuantía, sí han generado inquietud entre la comunidad escolar.

