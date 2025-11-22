El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista de Palazuelos de Eresma. Óscar Costa

El pueblo de Segovia que crece con 590 viviendas en construcción y aprueba un presupuesto de 4,5 millones

Las inversiones prevén una partida para redactar el proyecto de la nueva biblioteca municipal

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:49

El pleno del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio de 2026. Lo hizo con los votos favorables del ... equipo de gobierno (PP-Municipio Unido), el apoyo del único concejal de Vox y la abstención del PSOE. Las cuentas ascienden a 4.501.979 euros, lo que representa un incremento de casi un millón de euros en relación con el presupuesto de 2022, a pesar de que en estos cuatro años se ha reducido el tipo impositivo del IBI urbano un 20% (la última rebaja se aprobó el pasado 18 de septiembre).

