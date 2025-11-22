El pueblo de Segovia que crece con 590 viviendas en construcción y aprueba un presupuesto de 4,5 millones

El pleno del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio de 2026. Lo hizo con los votos favorables del ... equipo de gobierno (PP-Municipio Unido), el apoyo del único concejal de Vox y la abstención del PSOE. Las cuentas ascienden a 4.501.979 euros, lo que representa un incremento de casi un millón de euros en relación con el presupuesto de 2022, a pesar de que en estos cuatro años se ha reducido el tipo impositivo del IBI urbano un 20% (la última rebaja se aprobó el pasado 18 de septiembre).

«Puede resultar paradójico, pero hemos bajado los impuestos a los vecinos e ingresamos más que nunca. Esto demuestra que con una gestión rigurosa se pueden ofrecer más y mejores servicios públicos cobrando menos», señala el alcalde de Palazuelos, Jesús Nieto (PP). La clave está en el fuerte crecimiento demográfico y urbanístico del municipio: Palazuelos supera ya los seis mil habitantes censados y tiene actualmente 590 viviendas en construcción. «Aunque cada vivienda paga menos IBI, hay muchas más viviendas. Además, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se ha disparado por la actividad constructora», precisa el regidor.

250.000 euros del presupuesto de 2025 irán destinados, mediante modificación de créditos, a la construcción de dos nuevas pistas de pádel en Carrascalejo.

135.000 euros del presupuesto de 2025 irán destinados, mediante modificación de créditos, a las cubiertas de juegos autóctonos de la zona de la Mina, a la cubrición de un lateral del campo de fútbol y a una pérgola en el parque de Carrascalejo.

El capítulo de inversiones para 2026 alcanza los 727.034 euros (de los cuales 250.000 euros proceden de la previsión de venta de parcelas municipales en Carrascalejo, Robledo y Quinta Real). Las actuaciones incluyen mejoras generales en el alumbrado público, los acerados, la pavimentación, los parques infantiles, las instalaciones deportivas y el colegio público, así como aportaciones a cultura, deporte, medio ambiente, servicios sociales, promoción económica y turismo. La partida que mayor expectación ha generado es la destinada a la redacción del proyecto de construcción de la nueva biblioteca municipal. El Ayuntamiento solo cuenta con un pequeño local en Tabanera del Monte de escasos cien metros cuadrados, con graves problemas de accesibilidad y claramente insuficiente para una población que no deja de ganar efectivos. La futura biblioteca, informa el alcalde, se levantará en unos terrenos municipales situados junto al consultorio médico, en el límite entre los núcleos de Palazuelos y Tabanera, un emplazamiento «estratégico y céntrico». El objetivo del equipo de gobierno es tener el proyecto terminado en 2026 y comenzar las obras en 2027. Además, cuenta con la ayuda que pueda recibir de la Junta de Castilla y León.

En paralelo, el pleno municipal aprobó una modificación de créditos del presupuesto de 2025, financiada con nuevos y mayores ingresos obtenidos este año, que permitirá ejecutar de forma inmediata obras muy reclamadas por los vecinos. La más cuantiosa, con 250.000 euros, será la construcción de dos pistas de pádel en Carrascalejo, cuya obra está ya adjudicada. «Prevemos que estén concluidas a lo largo del próximo año», apunta Nieto. El Ayuntamiento también destinará 135.000 euros a cubrir la pista de juegos autóctonos de la zona de La Mina, a techar el lateral contragrada del campo de fútbol municipal y a habilitar una zona de sombra en el parque central de Carrascalejo, demanda vecinal para combatir las altas temperaturas veraniegas.

«Se trata de un presupuesto aprobado en plazo, realista y ajustado a los ingresos efectivos del Ayuntamiento», destaca Jesús Nieto. Sin polígono industrial ni grandes empresas que contribuyan con sus impuestos, el principal recurso de Palazuelos de Eresma siguen siendo sus vecinos. «Lo que hacemos es gestionar gente. De ahí nuestra obsesión por administrar bien el dinero de sus impuestos. Tratamos de que nuestros vecinos tengan los mejores servicios con los impuestos más bajos a través de una óptima gestión económica de su dinero», añade. Con la abstención de los cuatro concejales del PSOE y sin votos en contra, el gobierno municipal saca adelante unas cuentas que consolidan el crecimiento sostenido del municipio y dan respuesta a dos de las principales demandas ciudadanas: un equipamiento cultural de primer nivel y más infraestructuras deportivas en el núcleo de Carrascalejo.