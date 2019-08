Revenga pierde una maestra por la falta de matrículas en primero de Infantil Patio del colegio de Revenga. / El Norte «Un pueblo que no ofrece servicios acaba perdiendo población» MARÍA SOPENA Segovia Miércoles, 14 agosto 2019, 17:33

Este año solo se han escolarizado 12 alumnos entre Infantil y Primaria en el colegio de Revenga. Este último curso no se ha incorporado ningún niño a primero de Infantil. «Esto ha provocado, por el ratio de alumnos, que nos hayamos quedado con una maestra menos, ahora solo contamos con dos», asegura Alfonso Nevado, alcalde pedáneo de Revenga.

Uno de los problemas con que se encuentran es que el colegio no cuenta ni con el programa Madrugadores ni con el servicio de comedor. El alcalde tuvo una reunión con el AMPA el año pasado y le comentaron que estos servicios se ofrecen en centros escolares que cuentan con aproximadamente 70 alumnos. «Somos conscientes de que en Revenga solo tenemos 12, pero si tuviéramos ciertos servicios podríamos hacer que más niños se escolarizasen aquí», aclara Nevado.

Hay que tener en cuenta que la competencia de la educación pertenece a la Junta de Castilla y León, que tiene que poner los medios y servicios, declara Nevado. «Yo ya he hablado con ellos, pero me explican las estadísticas y a mi eso no me interesa, yo quiero son soluciones». Educación propone poner un servicio de autobús para llevar a los niños a los colegios de otros lugares, pero, explica, «yo no quiero un autobús para que se vayan de Revenga, quiero que se queden en este colegio porque al final, hacen sus amigos en los colegios de Segovia y no vienen a Revenga».

El alcalde pedáneo aclara que «un pueblo sin servicios acaba por perder a su población», la gente se acaba yendo: «Te venden cortinas de humo con lo de la España vaciada y luego a la hora de la verdad nadie hace nada». Alfonso Nevado no quiere que Revenga se acabe convirtiendo en un pueblo dormitorio: «Sería lamentable porque al final te juntas en las fiestas poco más».