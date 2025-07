El PSOE señala un «limbo legal» en el parque de Bomberos de Segovia

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia ha mostrado su preocupación por la situación del parque de Bomberos de la capital segoviana ... tras la celebración este martes del Consejo Sectorial de Bomberos, reunión que el principal grupo de la oposición llevaba meses reclamando. Aunque la portavoz socialista, Clara Martín, indicó haber salido «satisfechos» por las responsabilidades que están asumiendo los cabos y los bomberos para poder prestar el servicio antes las bajas de los principales mandos. Sin embargo, indicó que «seguimos muy preocupados« ante las dudas de si el Ayuntamiento está cumpliendo con la legislación en vigor en materia de Protección Ciudadana.

Martín recordó que la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, que regula la estructura y funciones de los parques de bomberos autonómicos y locales exige que, para suplir la falta de mandos, exista «expresamente un reglamento interno que designe cuáles son esas funciones que se atribuyen a cabos y bomberos». Según la portavoz, «el Ayuntamiento de Segovia no cuenta con ese reglamento interno».

Para Martín, el Consistorio segoviano se encuentra «en un limbo legal». Por ello, el PSOE ha exigido «que se nos aclare por escrito que el Ayuntamiento a día de hoy cumple de manera clara con la Ley de Protección Ciudadana«. En caso de no ser así, la exalcaldesa advirtió de que el Ayuntamiento se puede ver expuesto a responsabilidades patrimoniales y sanciones por parte de la Junta por la prestación de un servicio insuficiente para un municipio de más de 20.000 habitantes. Además, recordó que el parque de Segovia también presta servicio en la provincia.

La portavoz advirtió que, de confirmarse el incumplimiento, se deben tomar «medidas urgentes en coordinación y cooperación con quien ostenta las competencias a nivel autonómico para poder suplir estas carencias, que pueden repercutir en situaciones de emergencia extraordinarias». Martín enfatizó que «el servicio ordinario se cubre», pero alertó que la prolongación de las bajas de los mandos puede provocar «una carencia del servicio y eso definitivamente repercutirá en la seguridad de los ciudadanos».

En el mismo consejo, el PSOE solicitó los informes correspondientes de los diferentes eventos con pirotecnia en las fiestas de Segovia y de la quema del ninot en la hoguera de San Juan. Martín expuso que el dispositivo era el mismo que otros años pese a que el volumen del material a quemar fuera mayor. «La gente se vio un poco intimidad por las llamas e incluso hubo el desmayo de alguna persona», comentó.

Por todo ello, lamentó que el concejal de Seguridad, César Martín, no haya facilitado información esos informes. «Nos ha dicho que ya nos contestarán por escrito. No sé si es que no quieren dar la información, es que la están elaborando o tienen algo que ocultar», dijo. La líder socialista criticó la actitud del equipo de gobierno. «Estamos acostumbrados a que responden cuando les viene bien a ellos, no cuando tienen que hacerlo».