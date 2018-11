El PSOE resta crédito a la promesa de Fernández Mañueco sobre la unidad de radioterapia Sanitaria en la unidad de radioterapia de Zamora. / El Norte José Luis Aceves dice que el anuncio es «electoralista» y «una falta de respeto a la ciudadanía» EL NORTE Segovia Sábado, 17 noviembre 2018, 12:16

El secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, salió ayer al paso del anuncio que hizo el jueves el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el que comprometía la instalación de una unidad satélite de radioterapia en Segovia a lo largo del año 2019. Para Aceves, la noticia tiene un claro «sesgo electoralista», no es creíble y supone una «falta de respeto a la ciudadanía».

Los socialistas exigen al presidente regional del PP, que antes de anunciar nada, se coordine con su «compañero», el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, pues en el pleno del pasado martes, Sáez Aguado no comprometió plazo alguno, ni plan exacto de la Junta para la implantación de la unidad satélite de radioterapia en Segovia. Según Aceves, el anuncio carece de credibilidad porque primero tendrían que terminarse las obras de mejora en el Clínico de Valladolid. Además, la unidad satélite no figura en los presupuestos de la Junta para 2019. «Fernández Mañueco ha quedado en entredicho después de que, en sede parlamentaria, el consejero de Sanidad no ha comprometido ni ha aceptado su promesa electoral. Sabemos que el PP de Castilla y León está dividido, sin rumbo y desnortado, pero eso no lo deben pagar los ciudadanos», dijo.

El dirigente socialista calificó de «vergonzosas» las declaraciones de Mañueco porque los populares ya prometieron hace once años lo mismo y no cumplieron. «Lo único que le faltó decir, para ser creíble, es que será un gobierno socialista en la Junta, presidido por Luis Tudanca, el que realmente cumpla con los segovianos e instale la unidad satélite de radioterapia para los enfermos de cáncer». El procurador segoviano exige a Fernández Mañueco que permita el desbloqueo de la Proposición No de Ley que el PSOE presentó en el año 2015 en la comisión de Sanidad, para que el parlamento apruebe la instalación de la unidad de radioterapia, los plazos, el presupuesto y las características técnicas y sea más creíble su «postureo». «No permitiremos que se desprecie más a los segovianos después de que manifestaran con su firma más de 60.000 en la campaña de la AECC su petición de unidad de radioterapia para el Hospital de Segovia».