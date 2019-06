«El PSOE quiere un compañero que no dé guerra», afirma Ángel Galindo Ángel Galindo conversa con Ana Peñalosa en la noche electoral. / A. de Torre El concejal electo de Izquierda Unida expresa una cierta decepción tras la primera reunión sobre pactos con los socialistas CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Martes, 4 junio 2019, 12:03

El concejal electo de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Segovia, Ángel Galindo, ha comunicado a sus filas cómo se desarrolló la primera toma de contacto con los interlocutores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Y los suyos le han trasladado una cierta decepción, apunta el también portavoz en funciones de la coalición de izquierdas. «Las sensaciones no son buenas», revela Galindo, quien sin embargo mantiene abiertas todas las puertas al diálogo para alcanzar un acuerdo con las siglas más votadas en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.

Aún hay que hablar mucho y negociar más; pero la piedra de toque no le ha gustado al representante de Izquierda Unida, formación a la que las urnas otorgó dos concejales en el mandato que empezará con la investidura del próximo día 15. En esa primera conversación con la alcaldesa en funciones, Clara Luquero, y el portavoz del grupo socialistas en el Consistorio, Jesús García, a la sazón número dos de la regidora en la lista electoral, «no ha habido ninguna propuesta clara, ninguna evidencia ni garantías políticas por parte del PSOE», se queja Ángel Galindo. «No se trata tanto de concejalías que nos den», apostilla el portavoz de IU.

Distintas interpretaciones

Ante la voluntad de Luquero, expresada incluso en público, de formar un gobierno estable, el que fuera cabeza de la lista de Izquierda Unida al Ayuntamiento matiza que «si quieren estabilidad, tienen que trabajársela». Recuerda que el panorama de posibles pactos entre los socialistas e IU no es el mismo que el de hace cuatro años, cuando Luquero obtuvo dos concejales más que ahora, que tiene diez, y Galindo estaba solo en su escaño (ahora son dos ediles, junto a Ana Peñalosa). «La interpretación» del nuevo reparto de fuerzas en la corporación municipal es la discrepancia principal que separa en este estado embrionario de la negociación a ambas partes, apunta el representante de Izquierda Unida.

Una de las conclusiones que extrae Galindo de la toma de contacto es que «El PSOE lo que quiere es un compañero que no dé guerra». «En la primera reunión no hemos visto una actitud decidida para cambiar un poco su política para hacerla más progresista», como exigiría, a juicio del concejal de IU, un pacto que incluiría también a Podemos-Equo. En este sentido, precisa que «aunque se diga que hay sintonía ideológica en muchas cosas, luego no se hacen, como por ejemplo la reducción del tráfico en el casco: los dos estamos de acuerdo, pero ¿qué ha hecho el PSOE en dieciséis años», reflexiona Ángel Galindo, quien insiste en que, a pesar de esas sensaciones no demasiado halagüeñas, Izquierda Unida «está abierta al diálogo constantemente».