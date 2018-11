El PSOE pregunta al consejero «si mintió» en el nombramiento de la jefa de Inspección José Luis Aceves, procurador socialista en las Cortes. / Antonio de Torre Aceves señala que fue nombrada en enero, pero hasta el 1 septiembre «no adquirió la condición de funcionaria de carrera» EL NORTE Segovia Martes, 13 noviembre 2018, 12:23

El PSOE pregunta en las Cortes regionales al consejero de Educación, Fernando Rey, «si mintió» en el nombramiento de la jefa del Área de Inspección Educativa de Segovia. El secretario general provincial y procurador, José Luis Aceves, explica que la iniciativa fue registrada junto a su compañera Ana Agudíez en octubre, después de comprobar en el Bocyl que la jefa del Área de Inspección Educativa en la Dirección Provincial de Educación, nombrada en enero, «hasta el día 1 de septiembre no adquirió la condición de funcionaria de carrera».

Aceves recuerda que después de la dimisión del funcionario que durante un mes ocupó dicho puesto al no tener los requisitos adecuados, la Consejería «ha vuelto a no actuar conforme a derecho al nombrar a una funcionaria que no cumplía en ese momento todas las condiciones necesarias para el nombramiento».

El dirigente socialista recalca que el consejero de Educación «contestó por escrito en enero a los procuradores socialistas que la funcionaria cumplía los requisitos para su nombramiento», cuestión que «ahora queda en entredicho después de la Orden EDU/913/2018, de 13 de agosto, ya que hasta ocho meses después no adquirió la condición plena de ser funcionaria de carrera».

Aceves espera la respuesta del consejero de Educación ante un nombramiento «que por segunda vez pone en entredicho la forma de actuar de la Dirección Provincial de Educación, 'saltándose a la torera' las normas y requisitos de acceso a dicha plaza». Los procuradores segovianos preguntan a Rey, «ante la gravedad de esta situación», qué actuaciones piensa llevar a cabo «y las consecuencias derivadas de la misma al no cumplir la normativa vigente».