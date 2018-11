El PSOE pide la dimisión de la edil de Cultura por «cargar un viaje privado a las arcas municipales» Carlos Fraile y José Ignacio de la Fuente muestra un documento. / M. R. Carlos Fraile acusa a Sonia Martín de «mentir» sobre su participación en un congreso belenista MÓNICA RICO Cuéllar Miércoles, 14 noviembre 2018, 12:59

El grupo municipal socialista pidió ayer la dimisión de la concejala de Cultura, Sonia Martín, por «mentir y faltar a la verdad en reiteradas ocasiones, además del escándalo que supone cargar a las arcas públicas un viaje completamente privado al congreso de belenistas de Vitoria». Carlos Fraile acusa a la edil de «mentir» al afirmar que acudió a la cita como representante del Ayuntamiento. Los socialistas se basan en distintos documentos que avalan que la edil acudió a título individual, como representante de una asociación local, pero en ningún momento como cargo público. Por ejemplo, Fraile mostró una imagen de la acreditación de Martín en dicha cita, en la que aparece como entidad la agrupación y no el Consistorio.

Los socialistas consideran que «no hay posibilidad de discusión con estas pruebas» . Según Fraile, fue «un viaje de carácter privado sufragado con el dinero público de todos los cuellaranos». En este sentido, recordó a Martín que «a la política se viene a servir, no a servirse, y no tiene cabida cargar a las arcas públicas los viajes privados, por lo que no puede seguir ni un minuto más como cargo público». El grupo mayoritario de la oposición exige la dimisión de la concejala de Cultura o el cese por parte de la Alcaldía «de forma inmediata».

Tras tachar el comportamiento de Martín de «indecente y escandaloso», el portavoz socialista pidió «que reintegre hasta el último céntimo de lo cobrado en concepto de alojamiento, peaje de autopista, 'parking' y comida», y que, a continuación, Martín deje su acta de concejal «por mentir, cargar a las arcas públicas viajes privados y por no saber separar el plano privado del institucional, cuestión sobre la cual le hemos advertido en varias ocasiones durante».

Cantidades

Según las facturas a las que ha tenido acceso el PSOE, las dietas ascienden a 327,62 euros e incluyen kilometraje (94,62 euros), 'parking' (30), peaje (24), comida (22) y tres noches de hotel (157 euros). Sin embargo, por el momento no han encontrado la inscripción al congreso, cuyo coste, según explicó hace unos días la concejala, ascendía a unos 280 euros. La comparecencia de esta y del alcalde, Jesús García, para responder a las crìticas fue calificada por los socialistas de «esperpento, ya que con sus mentiras y balones fuera se han reído de todos los cuellaranos».

Además, afirman que sus declaraciones «son contradictorias e irresponsables», primero «porque dicen que no formamos como Ayuntamiento parte de la federación de belenistas, pero sí participamos, según su versión, en un congreso en el que, curiosamente, participan asociaciones federadas y ningún Ayuntamiento». En segundo lugar, los socialistas les acusa de «irresponsables» porque «las cuestiones privadas deben dejarse a un lado, y Martín habló más de la asociación que preside para así obviar dar explicaciones convincentes».