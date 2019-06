El PSOE de Cuéllar negociará esta semana con Ciudadanos tras iniciar la ronda con IU y Centrados Carlos Fraile charla con miembros de IU en la noche del 26 de mayo. / M. R. Los socialistas se reúnen también con el equipo saliente del PP para avanzar en el traspaso de poderes MÓNICA RICO Cuéllar Miércoles, 5 junio 2019, 11:55

En Cuéllar continúa la incógnita sobre el futuro equipo de gobierno. Tras las elecciones del 26 de mayo, con una clara victoria socialista, el candidato a la Alcaldía por el PSOE, Carlos Fraile, anunció su intención de hablar con todos los grupos para conseguir la gobernabilidad del Ayuntamiento durante los próximos cuatro años, y así lo está haciendo. Esta semana han tenido una primera toma de contacto con Izquierda Unida. Ya dijeron los socialistas que negociarían en primer lugar con IU al ser la lista más votada después de la del Partido Popular. Pero, con su intención de «hablar con todos», el equipo del PSOE también han mantenido un encuentro con Centrados y esta misma semana se reunirán con Ciudadanos. «Estamos en plena ronda de consultas o de contactos», aseguró este martes Carlos Fraile, porque «está todavía todo por hacer».

El candidato socialista apuntó que, de momento, «líneas rojas no hay por ninguna de las partes». Ni Izquierda Unida ni Centrados le han planteado ninguna obligación, como tampoco se ha marcado desde el PSOE, por lo que, declaró, «todos estamos abiertos a todo». Por lo tanto, estos primeros contactos se han centrado en hablar sobre «cómo damos estabilidad y gobernabilidad al Ayuntamiento. Eso es lo que se ha hablado con unos y con otros». Fraile explicó que espera mantener un primer encuentro con los responsables de Ciudadanos esta misma semana. Por lo tanto, Fraile apuntó que esperan poder formar un equipo de gobierno sólido, aunque no están confiados, y es previsible que no se pueda conocer hasta «más bien mediados o últimos» de la semana que viene.

Desde Izquierda Unida, su candidata a la Alcaldía, Montserrat Sanz, también afirmó que el encuentro mantenido esta semana con el PSOE fue sólo un contacto y que, aunque «hay muy buena sintonía», se encuentran a la espera de que los socialistas finalicen su ronda de contactos. Sanz apuntó que no ha exigido ninguna concejalía y que su pretensión es «trabajar juntos. Nosotros no hemos puesto líneas rojas». En principio los programas de ambas agrupaciones podrían cuadrar, señaló Sanz.

Para IU lo primordial es «la participación ciudadana», como apuntaron en la campaña, y sobre eso «no hay ningún problema». La concejala electa afirmó que «nuestra idea es esa, la de la participación y que sea un grupo unido, que es la mejor forma de trabajar». Mientras las reuniones con los grupos para formar gobierno se van sucediendo, los concejales electos del PSOE han comenzado ya a reunirse con miembros del equipo de gobierno saliente del PP para comenzar el traspaso de poderes. Según Fraile, ya han mantenido varios encuentros en el Ayuntamiento con varios concejales, como la responsable de Cultura, la del área de Turismo, con el alcalde e incluso con el área de Intervención para «conocer las cosas que están pendientes y cómo está la situación».

Previsión

Además, Fraile tenía la intención de viajar hasta Carrión de los Condes (Palencia) esta misma semana, donde se encuentra la ganadería de Pedro Caminero, una de las contratadas para los encierros del ciclo de este año 2019. Pretende no sólo ver los toros seleccionados, sino también reunirse con el ganadero como uno de los responsables del encierro de Cuéllar para comenzar a trabajar en la organización.

«Hay cuatro contratos firmados, pero hay muchas más cosas, como los profesionales taurinos», apuntó el candidato socialista, que también tiene previsto en los próximos días viajar para conocer los astados del resto de ganaderías contratadas, teniendo en cuenta que en las próximas semanas deberá comenzar el hermanamiento de los toros con los mansos, por lo que los animales deberán viajar hasta las fincas de los directores de encierro en breve.

Otras de las cuestiones en las que están poniéndose al día son las obras pendientes en el municipio, cuestiones turísticas como Las Bodas del Rey Pedro Io el programa multiactividades de verano, que cada año acoge a decenas de niños de la localidad y su comarca y que esperan que se pueda poner en marcha cuando finalice el curso escolar.