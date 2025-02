El PSOE critica el «bloqueo» de Palazuelos de Eresma por la falta de secretaria El Ayuntamiento no puede tramitar licencias o celebrar plenos desde hace tres meses al existir la vacante administrativa

El Norte Segovia Jueves, 6 de febrero 2025, 19:08 Comenta Compartir

El PSOE critica la «parálisis» de la actividad en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma por la falta de secretaria municipal desde hace más de tres meses, lo que impide la celebración de plenos y juntas de gobierno, además de la tramitación de expedientes como las licencias de obras y primera ocupación. El Consistorio «está bloqueado y son los vecinos los que están pagando las consecuencias; es inaceptable que un problema administrativo deje atrapadas a estas personas sin soluciones», asegura el portavoz del grupo municipal socialista palazolense, Jaime Villalba.

«Hay familias que han invertido todos sus ahorros en la construcción de sus viviendas y, a día de hoy, no pueden entrar a vivir en ellas porque no se tramitan los permisos«, relata. Según explica, es una situación que está teniendo «graves consecuencias» en la actividad económica de este municipio de Segovia, pues «hay un inversor interesado en instalarse en Palazuelos de Eresma pero no puede obtener las licencias ni tramitar la compra de terrenos».

Más información El PSOE de Palazuelos denuncia el estado «insalubre» del punto limpio

El PSOE de Palazuelos denuncia el estado «insalubre» del punto limpio

Villalba insiste en que «la falta de previsión y gestión del alcalde y del equipo del gobierno del PP cuesta dinero a los vecinos». Esto se debe a que, según las previsiones manejadas por el Ayuntamiento, no está previsto que la vacante se resuelva hasta abril o mayo. «No podemos esperar más meses a que el Consistorio vuelva a funcionar», afirma. Por ello, han exigido una respuesta inmediata a los dirigentes municipales. «Podemos entender la dificultad del problema, pero a ello se suma una dejadez absoluta«, concluye el portavoz socialista.