El PSOE critica el bajo nivel de ejecución del presupuesto del Consistorio segoviano

El Norte Segovia Jueves, 13 de febrero 2025, 09:54 Comenta Compartir

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia critica que el nivel de ejecución que han alcanzado los presupuestos de 2024 del Consistorio es del 68%, que supone «la cifra más baja de la historia democrática» de la entidad local. Los socialistas aseguran que el dato es mucho más bajo en relación a las inversiones reales y que hay 18 millones de euros de fondos europeos que se pueden perder si no se ejecutan los proyectos pertinentes este año.

«La realidad es tozuda y desmonta las palabras de un alcalde a quien no le importa falsear y sembrar la confusión con tal de salir airoso de una situación preocupante», pronuncia el PSOE. Según recuerdan los socialistas en un comunicado, el regidor segoviano, José Mazarías, anunció hace apenas dos meses que la ejecución iba a ser «la mayor de los últimos años».

Sin embargo, el valor final se ha quedado por debajo del 70% en cuanto a gastos, subrayan. «Eso convierte a Mazarías en un alcalde de récord: nunca la ejecución presupuestaria había alcanzado cotas tan bajas», especifican. La portavoz del grupo municipal del PSOE, Clara Martín, atribuye esta situación a un «serio problema de gestión». Esto se debe a que el capítulo de inversiones solo ha llegado al 20% de ejecución de un total de 29 millones que había presupuestados.

Una gran parte de este montante se relaciona con los fondos europeos. «Apenas les queda un año para llevarlos a cabo, son proyectos que vienen a transformar Segovia pero siguen guardados en el cajón y en 19 meses no se ha movilizado nada», esgrime Martín. A su juicio, el equipo de gobierno del Partido Popular demuestra así «que los fondos europeos del Plan de Recuperación no son una prioridad, pues gran parte de ellos están sin ejecutar».

«Nuestra Policía Local ha sido una de las principales víctimas de la inacción del PP», lamentan los socialistas. Según relata, se ha dejado de ejecutar la cuantía que se iba a destinar al renting de vehículos y a la renovación del vestuario de los agentes. El área de Urbanismo ha ejecutado «solo el 50% del presupuesto previsto» y lo que se ha gastado se ha destinado fundamentalmente a personal, pero «ni un solo euro» se ha dirigido al impulso de Prado del Hoyo, el aparcamiento disuasorio o la participación del Ayuntamiento en Segovia Intermodal.

Es por ello que los socialistas exigen que, a falta de unas nuevas cuentas aprobadas, se articulen modificaciones presupuestarias necesarias. Martín defendió que «Segovia no se merece esta parálisis, nosotros estaremos para sacar adelante aquellas cuestiones de interés para la ciudad, pero no para jugar a mover partidas de un lado a otro para luego no ejecutar la mayor parte como hicieron el pasado año».