El PSOE de Castilla y León cree que Vázquez «roza el patetismo político» Los dirigentes socialistas, ayer en la Plaza Mayor de Riaza. / El Norte Los socialistas celebran en Riaza la Fiesta de la Rosa con la asistencia de Ana Sánchez, secretaria regional de Organización EL NORTE Segovia Domingo, 15 septiembre 2019, 18:00

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, acusó ayer al secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, de «rozar los límites del patetismo político». Antes de la celebración de la Fiesta de la Rosa en la zona nordeste de la provincia de Segovia, celebrada en Riaza, Sánchez criticó al vicepresidente de las Cortes por acusar a los socialistas de la región de no defender los intereses de la comunidad ante la financiación autonómica.

En declaraciones a los periodistas recogias por Efe, la dirigente regional del PSOE, Francisco Vázquez «pasará a la historia por empadronar en su pueblo, Sotosalbos, al senador Javier Maroto, que era un firme defensor de las vacaciones fiscales vascas, lo que no deja de parecer una broma». Francisco Vázquez acusó este viernes al PSOE de tener «una doble vara de medir» la financiación autonómica, que para la comunidad «es deficiente desde hace mucho tiempo». Vázquez recordó que el PSOE apoyó en 2016 una iniciativa para pedir al Gobierno, entonces del PP, una nuevo modelo de financiación autonómica, y que ahora los socialistas no se han sumado a una propuesta no de ley de los populares para pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez el desbloqueo y las entregas a cuenta de las comunidades.

Ana Sánchez se preguntó al respecto «si es defender Castilla y León bajar los impuestos a aquellos que más tienen, quitando el impuesto de sucesiones, mientras cierran consultorios médicos o fusionan municipios con la otra mano».

La responsable socialista, que también es vicepresidenta segunda de las Cortes, pidió al PP que haga una reforma del estatuto de autonomía para blindar los servicios públicos y para que se garantice un suelo de gasto social en la Comunidad y no solo para eliminar los aforamientos, como pretenden PP y Cs. Además subrayó Ana Sánchez que el PSOE «hará una oposición muy dura con un mal gobierno y muy leal para la defensa de los intereses de los castellanoleoneses».

Por su parte, el diputado nacional y secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, invitó a los responsables del PP provincial a que participen en un debate «serio» con los socialistas, «para hablar de problemas y para hacer un plan de reindustrialización, y para que dejen de hacer demagogia».