Clara Martín, durante su comparecencia de este jueves. El Norte

El PSOE acude a la justicia para obligar a Mazarías a permitir el acceso a un expediente

El regidor rectificó sobre la marcha y firmó el decreto que posibilitó a los socialistas ver la documentación

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:13

El grupo municipal del PSOE ha tenido que acudir a la Justicia para obligar al alcalde José Mazarías a cumplir con sus obligaciones marcadas por la Constitución. Los socialistas interpusieron un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia después de que José Mazarías firmase un decreto que le negaba el acceso a un expediente urbanístico, lo que suponía, a juicio de este grupo municipal, una vulneración de derechos fundamentales, informó ayer la portavoz del grupo, Clara Martín.

Antes de que el juez emitiera una sentencia, Mazarías firmó el miércoles un nuevo decreto que anulaba el anterior, para permitir que los socialistas pudieran acceder a este expediente, en una maniobra preventiva y enfocada a evitar una sentencia desfavorable, en opinión de Martín. «El alcalde solo ha reaccionado cuando ha sentido la presión ejercida a través de un juzgado por la denuncia interpuesta por el grupo del PSOE», señaló la portavoz. Y añadió: «Cuando un gobierno municipal decide esconder la información a la oposición, no solo está ocultando estos papeles, está apagando una luz esencial de la democracia».

El expediente solicitado por el PSOE, relativo a los convenios urbanísticos de la calle Tours, en el barrio de La Albuera, fue presentado por registro el 4 de septiembre de 2025 y, conforme al artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local, debía haberse contestado en un plazo de cinco días naturales; no obstante, el Ayuntamiento no respondió en plazo y, 21 días después, mediante Decreto de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2025, denegó expresamente el acceso alegando motivos vinculados a procesos judiciales y a la normativa de transparencia.

