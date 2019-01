El PSOE de Segovia se abstiene en la reprobación a Puente por pedir más inversiones para Valladolid

El pleno de la Diputación de Segovia ha reprobado este jueves, con la abstención del grupo socialista, las palabras del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en las que reclamaba una mayor apuesta por su ciudad como polo de atracción de la Comunidad. La reprobación ha contado con el apoyo de los 13 diputados del PP, así como del representante de Centrados y de la independiente María Cuesta, informa Europa Press.

El diputado popular José Luís Sanz Merino ha calificado las declaraciones de Puente como «desafortunadas« y ha asegurado que «violentan la lealtad institucional», si bien ha mostrado su respeto a la libertad de expresión del alcalde , pero ha reclamado «un equilibrio en cuanto a comisiones y gasto».

La independiente María Cuesta y el diputado de Centrados, Juan Ángel Ruiz, se han sumado a esta reprobación. Cuesta ha considerado «positivo» dar «un toque» a Puente, mientras que Ruiz ha asegurado que «sus palabras no buscan enfrentamiento, pero lo pueden generar», por lo que las ha calificado de «error». Además, el representante de Centrados ha señalado que las políticas de igualdad en inversión «solo son tal en cuanto a la garantía de servicios», pero «no en cuanto a la estimulación económica de la provincia», por lo que ha reclamado que ésta «tiene que ser mayor».

Por parte del grupo socialista, su portavoz, Alberto Serna, ha defendido a Óscar Puente asegurando que «solo ha pedido más para su pueblo» y ha destacado que el regidor vallisoletano «no tiene responsabilidades ni en el Gobierno Central, ni en la Junta de Castilla y León». Además, ha acusado a los diputados del Partido Popular de «adoptar una posición electoralista» y les ha recriminado que cuando la Junta «ha dejado fuera» a Segovia del Plan Industrial «no han dicho nada». «Tampoco cuando nos quedamos sin unidad de radioterapia», ha añadido.

Alberto Serna ha defendido que Segovia «es una de las provincias con más desigualdad en Castilla y León» y por ello ha reclamado una «discriminación positiva» como en Soria. Por último, el portavoz socialista ha evocado el refrán castellano de «el que no llora no mama» en alusión a las palabras de Puente y ha acusado al equipo de Gobierno de la Diputación de «administrar, pero no gestionar».