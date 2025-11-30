El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iglesia de San Nicolás, en el casco antiguo de Segovia. Antonio Tanarro

El proyecto para San Nicolás se encarece casi 300.000 euros por la falta de ofertas

El Ayuntamiento intenta por tercera vez y a través de Somacyl encontrar una empresa que se encargue de ejecutar los trabajos

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:58

El proyecto para rehabilitar la iglesia de San Nicolás de Segovia y adaptarla como futuro Punto de Información del Románico Segoviano se ha encarecido en ... casi 300.000 euros por la falta de empresas interesadas en asumir las obras, pese a contar con un elevado porcentaje de financiación europea. El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Alejandro González-Salamanca, explicó que el gobierno municipal ha intentado licitar la actuación hasta en dos ocasiones, la segunda mediante un procedimiento negociado sin publicidad, sin lograr que ninguna constructora presentara oferta.

