El proyecto para San Nicolás se encarece casi 300.000 euros por la falta de ofertas

El proyecto para rehabilitar la iglesia de San Nicolás de Segovia y adaptarla como futuro Punto de Información del Románico Segoviano se ha encarecido en ... casi 300.000 euros por la falta de empresas interesadas en asumir las obras, pese a contar con un elevado porcentaje de financiación europea. El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Alejandro González-Salamanca, explicó que el gobierno municipal ha intentado licitar la actuación hasta en dos ocasiones, la segunda mediante un procedimiento negociado sin publicidad, sin lograr que ninguna constructora presentara oferta.

Ante la ausencia de licitadores, el Ayuntamiento ha optado por cambiar de fórmula. Tras conseguir que el Pleno autorizara la ampliación del porcentaje de gasto plurianual necesario para ejecutar el contrato, el Consistorio ha decidido que sea Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León), como medio propio, quien se encargue de impulsar un tercer intento a través de una nueva licitación.

El presupuesto del proyecto, que debe estar finalizado el 30 de junio, ha pasado de 702.000 a 999.000 euros

El giro vendrá acompañado de una subida notable del presupuesto para tratar de atraer al sector. La pasada primavera, la rehabilitación salió con una cuantía ligeramente superior a los 700.000 euros; ahora lo hará por 999.000 euros. Esto supone un incremento del 42% con el que el equipo de gobierno de Segovia confía en desbloquear el inicio de los trabajos. González-Salamanca vinculó la falta de interés empresarial a un problema recurrente: muchas compañías están desistiendo de concurrir a proyectos por las dificultades para encontrar personal.

El calendario, además, obliga a correr. Al estar integrado en el Plan Impulsa Patrimonio, los trabajos deben estar finalizados, en principio, antes del 30 de junio de 2026. Es un plazo «apurado» si se tiene en cuenta que la primera licitación contemplaba un año de ejecución. Aun así, el concejal se mostró confiado en poder llegar a tiempo si la tercera convocatoria logra, por fin, captar ofertas y permite arrancar la rehabilitación.

Evitar otra renuncia

El gobierno municipal intenta así salvar uno de los proyectos del Plan Impulsa Patrimonio después de descartar hace meses otro de los que formaban parte: la musealización del foro romano de la plaza Guevara. En ese caso, el Ayuntamiento anunció en agosto que renunciaba a ejecutarlo tras quedar desierta la licitación por falta de empresas interesadas, con un plazo de trece meses y un presupuesto superior a los 800.000 euros, mayoritariamente financiado con fondos europeos.

El proyecto para San Nicolás dibuja una intervención ambiciosa. La iglesia de San Nicolás, que perdió el culto a principios del siglo XX y alberga actualmente la escuela municipal de teatro, aspira a compatibilizar su actividad con nuevos usos turísticos y culturales. La actuación plantea una renovación integral y una actualización en eficiencia energética, además de convertir el edificio en un espacio accesible y con capacidad para acoger conferencias, coloquios y exposiciones. Entre los objetivos figura abrir al público un itinerario de visitas al campanario y a las pinturas medievales.