Fotografía aérea de la construcción de una planta de biometano. Ideal

Proyectan dos nuevas plantas de biometano en la provincia de Segovia

Tendrán capacidad para gestionar miles de toneladas de residuos orgánicos al cabo del año y operarán de forma ininterrumpida

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:57

Comenta

La Junta de Castilla y León ha empezado a dar salida a los proyectos de plantas de biometano que estaban pendientes de tramitación en la ... provincia de Segovia. Los procedimientos de información pública permiten conocer que hay nuevos escenarios que se postulan para acoger estas infraestructuras, que están dirigidas a la producción de energía a partir de la transformación de residuos de origen agrícola y ganadero. En concreto, se trata de Cuéllar y Cantalejo, donde dos empresas interesadas han presentado sus expedientes para solicitar autorización ambiental y así poder desarrollar sus propuestas en los próximos meses.

