Qué hacer en las próximas 72 horas en Segovia Los componentes de Dr. Feelgood. / El Norte Planes imprescindibles para este fin de semana MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Viernes, 26 octubre 2018, 18:32

La zarzuela vuelve al teatro Juan Bravo de Segovia. Este viernes y sábado, a las 19:30 y con entradas al precio único de 7 euros, el Cuadro Lírico Julián Gayarre representará con la dirección de Francisco Cabanillas la zarzuela 'La alcaldesa de Hontanares', una función que es un homenaje al teatro, contribuyendo a rememorar cómo pudo ser la noche del 26 de octubre de 1918, cuando las puertas del Juan Bravo se abrieron por primera vez para ver actuar a la compañía de Anita Adamuz con la misma obra. Es una comedia escrita en tres actos por José Rincón Lazcano y Eduardo Montesinos, se había estrenado un año y medio antes en el Teatro Español de Madrid, poniendo en escena la campiña segoviana y ambientando a sus protagonistas en la fiesta de Santa Águeda.

En el ámbito musical, este domingo, 28 de octubre, Los conciertos del Centenario del teatro Juan Bravo traen a la escena segoviana la actuación del clásico grupo británico Doctor Feelgood, en una única función a las 22:30, con entradas al precio único de 12 euros. En la actualidad, la banda la componen Phil Mitchell al bajo, Robert Kane como vocalista y a la armónica, Kevin Morris a la batería y Steve Walwyn a la guitarra, cuatro jóvenes de entre 62 y 65 años, mantienen vivo el espíritu del rythm and blues británico y siguen girando por toda Europa y Australia, despidiéndose de su público con un mítico 'See you later alligator'.

En Segovia capital se celebra desde este miércoles la festividad del patrón, San Frutos. Este viernes 26 de octubre, el rock estatal de Inconscientes llenará la carpa de San Frutos, en el barrio de Nueva Segovia, en una nueva edición de SanFrutRock. Inconscientes es un super-grupo compuesto por antiguos integrantes de Extremoduro, Platero y tú y Memoria de pez. Con entrada libre hasta completar el aforo, comenzarán a tocar a las 23:00 horas, precedidos del grupo segoviano Títeres y de Buitres again.

Japón también tiene cabida en estas fiestas, a través del Concierto de Kamisu, música tradicional japonesa basada en la mitología sintoísta. A cargo de las artistas Aika y Kaai Hashimoto y del sacerdote shintoista Tsuchimikado, cuenta con la colaboración de la poeta y artista plástica Teresa Sebastian. Será el sábado 27 a las 19:00 horas en San Quirce, con entrada libre hasta completar aforo.

Segovia también celebra el primer aniversario de la Casa de la Lectura, que ofrece una serie de actividades festivas y participativas. Este viernes 26 con una cata de libros dinamizada por Book Tasting. Cada participante debe aportar un texto incluido en un libro a la cata, que se leerá en voz alta. El tema propuesto es Las bibliotecas y el placer de la lectura. Las personas interesadas ya se pueden inscribir para reservar plaza en cultura.biblioteca@segovia.es. El 27 de octubre a las 18:00 horas se inicia el ciclo Los mitos y la sombra, talleres de acceso libre basados en la psicología profunda que fomenta el auto-conocimiento a través del tratamiento de mitos como el sexo, la muerte, el amor, los miedos o los conflictos. El domingo 28 de octubre, se invita a los niños y niñas de 3 a 9 años a participar en una lectura colectiva, en distintos pases: 11:30 h, 12:15 h y 13:00 h. Para asistir es necesario recoger una invitación en la Casa de la Lectura de forma previa.