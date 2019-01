IU de Cuéllar protesta por la «la falta de respeto del equipo de gobierno hacia la oposición» Miembros de la corporación de Cuéllar, durante una sesión plenaria. / Mónica Rico Segovia Los concejales critican el comportamiento «escasamente democrático» que reciben en los plenos municipales MÓNICA RICO Cuéllar Domingo, 27 enero 2019, 13:45

El hartazgo de los concejales de la oposición «ante la actitud y el comportamiento escasamente democrático y falto de respeto» del equipo de gobierno hacia los concejales de la oposición en los plenos se hizo patente en la última sesión, en la que el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Castaño, presentó un ruego para pedir que cese situación.

Castaño señaló que el pleno debe ser «un lugar donde proponer, debatir, votar y aprobar medidas que sirvan para mejorar la vida de los vecinos de Cuéllar», siempre «dentro del respeto, la educación y la atención que se merecen todas las personas». Sin embargo , lamento, el PP «ve en el pleno un mero trámite formal que ni les importa ni respetan».

En lo que va de mandato, aseguró, «se han soportado continuas faltas de respeto y educación por parte de algunos concejales del Partido Popular hacia las intervenciones de la oposición», como «continuas interrupciones, comentarios por lo bajo, faltas de atención y pasotismo», actitudes que, a su juicio, fueron «consentidas y alentadas en muchas ocasiones por un alcalde, que, como moderador del pleno, debería haber cortado».

También indicó que «el desprecio y la falta de respeto ha llegado a tal punto de no comunicar ni informar a los concejales de la oposición de la realización de actos oficiales, minutos de silencio y otras actividades institucionales». En este sentido, señaló que en el anterior pleno extraordinario hubo una intervención del concejal Luis Senovilla «fuera del orden del día y sin venir a cuento, en la que se dedicó a atacar personalmente a uno de los portavoces de los grupos de la oposición».

El alcalde discrepa

El alcalde, Jesús García, tomó la palabra para mostrar su desacuerdo con el ruego, antes de dar el turno a Senovilla, quien apuntó que Castaño también faltaba al respeto con calificativos como «soberbios» e «incompetentes». Explicó que en el último pleno se dirigió al portavoz del PSOE Carlos Fraile, «pero no personalmente» y que el ruego «sí es una falta de respeto a este grupo de concejales que trabaja».

El alcalde volvió a hacer uso de la palabra para indicar a Castaño que durante el ruego «se estaba haciendo usted una fotografía de su comportamiento». García considera que es el concejal de Izquierda Unida quien interrumpe y falta al respeto. «Yo nunca le he tratado con falta de respeto. No me parece lógico su ruego», concluyó.