Uno de los perros participantes en el concurso de este sábado, junto a su dueña con la bolsa de obsequios. C. B. E.

La protectora alerta del aumento de gatos abandonados en «malas condiciones»

La asociación segoviana, que este sábado celebró el concurso tradicional de perros mestizos y de raza, recoge al año unos ochenta animales entre perros y felinos

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:17

Comenta

La avenida del Acueducto se convirtió este sábado en una pasarela de modelos peludos que pasearon palmito junto a sus dueños. Los había más grandes, ... otros más pequeños; más juguetones y atrevidos, y otros más tímidos y retozones ante la expectación del púbico apostado tras las vallas. Algunos, incluso, se pusieron sus mejores galas y lucieron 'brilli brilli' todo coquetos. El concurso de perros mestizos y de raza y el certamen fotográfico de gatos que lo acompaña fueron de nuevo un escaparate a pie de calle para aquellos animales que aguardan un hogar en las instalaciones que gestiona la Protectora de Segovia en la carretera de Palazuelos de Eresma, junto a las Destilerías de Dyc.

