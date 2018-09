La propuesta para adjudicar los autobuses de Segovia se conocerá antes de fin de mes Autobuses urbanos en la plaza de Artillería. / Antonio Torre El equipo de gobierno pretende llevar la propuesta de la mesa contratación al pleno del 5 de octubre QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 18 septiembre 2018, 07:56

El proceso para adjudicar el nuevo contrato del servicio de transporte urbano de Segovia vivió este lunes uno de sus últimos pasos. Miembros del equipo de gobierno y los portavoces de los grupos de la oposición acudieron a una mesa de contratación en la que se dio a conocer el informe realizado por los técnicos municipales sobre los dos primeros sobres presentados por las tres empresas que optan al servicio (la UTE formada por Autobuses Urbanos de Lugo y AlcalaBus; la Corporación Española del Transporte, filial del Grupo Avanza; la Unión Temporal de Empresas formada por La Sepulvedana y Globalia Autocares, que fue readmitida en el proceso por el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León).

Además de la lectura del informe, que recoge una primera puntuación de las empresas en base a las características técnicas de sus ofertas, también se procedió a la apertura del tercer sobre –el que contiene las condiciones económicas– y que será determinante para adjudicar un contrato valorado en más de 50 millones de euros durante los próximos diez años (una media de 5 millones al año).

Así, habrá que esperar todavía unos días para conocer qué empresa será la adjudicataria de un servicio cuyo contrato actual lleva prorrogado desde 2016. La intención del equipo de gobierno es convocar en próximas fechas («la semana que viene como muy tarde», asevera el portavoz socialista, José Bayón) una nueva mesa de contratación en la que tras valorar las ofertas económicas de las tres empresas participantes en el concurso, se adjudique el contrato a la que mejor puntuación obtenga, a la que se considere la oferta más ventajosa. La idea del equipo de gobierno es que dicha adjudicación sea sometida a la votación del pleno durante la sesión que tendrá lugar el próximo 5 de octubre.

Recursos

Si no hay novedades durante los próximos días, el Partido Popular (principal grupo de la oposición) se abstendrá en la votación. La formación que lidera Raquel Fernández en el Ayuntamiento asegura que es el propio equipo de gobierno «el que ha puesto palos en las ruedas» durante el proceso de adjudicación del contrato, lamentando que el mismo técnico municipal que se encargó de la elaboración del pliego haya sido el responsable de puntuar las ofertas presentadas por las empresas.

No obstante, la aprobación en el pleno puede no ser el último paso que tenga que afrontar el Ayuntamiento para adjudicar uno de sus contratos más cuantiosos económicamente y más esperados por la ciudadanía. Desde hace meses, el equipo de gobierno contempla que las empresas que no se hagan con la adjudicación acudan al Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León –como hiciera en primavera la UTE formada por La Sepulvedana y Globalia tras ser excluida por no acreditar su solvencia–, recursos que podrían retrasar la firma del contrato y, por tanto, la puesta en marcha de los nuevos autobuses.