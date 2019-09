«El PEAHIS se ha hecho bajo las presiones de los hosteleros de la ciudad» osé Luis Haces, Javier Alonso y Juan Marcos, miembros de Aloja Segovia. / Antonio de Torre Los propietarios de los apartamentos turísticos afirman que la regulación es «discriminatoria» QUIQUE YUSTE Segovia Lunes, 9 septiembre 2019, 08:31

La aprobación del Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS) el pasado viernes no ha contentado a todos los sectores de la ciudad. Los propietarios de apartamentos turísticos, al menos los que forman parte de la asociación Aloja Segovia, temen que con la entrada en vigor del documento urbanístico se ponga en peligro una actividad que afirman es el sustento económico de muchas familias segovianas. A pesar de sus temores, consideran que tienen la razón ante una regulación de los apartamentos turísticos «con cláusulas abusivas» que piensan confrontar en el caso de que las inspecciones y los impedimentos amenacen con frenar su actividad.

Aloja Segovia, asociación formada durante el primer trimestre de 2019, representa «a unos 30 o 40 alojamientos turísticos» de Segovia capital, según declara su vicepresidente Javier Alonso. «El 30 o 40% de los propietarios turísticos de la ciudad sabe de nuestra existencia y nos apoya», añade Alonso, quien subraya la preocupación que existe en el sector por la aprobación definitiva del PEAHIS, documento que regula los apartamentos turísticos en el casco histórico de la ciudad con normas como la necesidad de que todo el edificio donde este el apartamento esté destinado al uso turístico o que estos cuenten con entrada independiente. «Son medidas discriminatorias. Nosotros como asociación estamos a favor de una regulación porque entendemos que es necesaria, pero esto no lo es, es una prohibición encubierta», señala.

No queda ahí el enfado de Aloja Segovia, asociación que señala a la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS) como la responsable de que las medidas recogidas por el PEAHIS vayan a llevarse a cabo. «Son medidas diseñadas por y en beneficio de unas personas con una capacidad económica para cumplir con esos requisitos. Son ellos los que han diseñado estas medidas para así evitar la competencia», declara Alonso. «Estas cláusulas se introdujeron por la presión de personas como Enrique Cañada y de la AIHS para eliminar la competencia. En ningún momento pensaron que esto podía ser beneficioso para Segovia», añade.

La acusación a Enrique Cañada, hostelero y vicepresidente de la AIHS, la argumentan en sus planes de convertir el edificio de las Sirenas en un bloque de apartamentos turísticos que cumple con los nuevos requisitos recogidos en el PEAHIS. «Él sabe que tiene licencia incluso antes de abrirlo. Se hizo una regulación que dictó él y sus compañeros», indica.

El problema para los propietarios de apartamentos turísticos a los que representa Aloja Segovia es la dificultad para conseguir una licencia de uso turístico por parte del Ayuntamiento de Segovia. Ya era así antes de la entrada en vigor del PEAHIS y lo será todavía más difícil con su puesta en funcionamiento. «No tenemos licencia porque existen una serie de restricciones a las que prácticamente nadie puede acceder. Es algo totalmente discriminatorio. Quienes tenemos un piso o dos no podemos acceder a esas licencias, mientras que los que tienen un edificio entero sí», lamenta José Luis Haces, vocal de la asociación. «En ningún momento se ha pedido nuestra opinión. Este es el sustento de muchas familias. En muchas ocasiones supone el 100% de los ingresos ¿Quién puede tener puertas independientes? ¿Quién puede tener un edificio entero?», lamenta el presidente de Aloja Segovia, Juan Marcos.

La asociación, además de criticar la nueva regulación del PEAHIS, rechaza los argumentos utilizados para atacar a los apartamentos turísticos. «Se dice que no pagamos impuestos cuando desde el 1 de enero todas las plataformas intermediarias que trabajan en España tienen la obligación de pasar a Hacienda los datos de todas las transacciones», expone Alonso. También defiende el vicepresidente de Aloja Segovia la calidad del turimo que reciben, aunque apunta que buena parte de los huéspedes que alojan no son turistas. «Lo que tenemos son familias que vienen a Segovia una o dos noches y que no se pueden permitir en algunas ocasiones los precios abusivos de los hoteles»., añade. Tampoco comparte la opinión de que los apartamentos turísticos contribuyen a convertir el centro de la ciudad en un parque temático. «En qué va a beneficiar una regulación en la que se concentre a todos los turistas en bloques enteros de viviendas en el centro? Eso va a ser peor. Va a justificar más y a vaciar más de población el centro», augura.

Segovia es diferente

Defienden los propietarios de apartamentos turísticos que en Segovia se ha adoptado la normativa de otras ciudades como Madrid, Barcelona, Mallorca o Bilbao cuando son ciudades diferentes. «Aquí no hay fondos buitres que controlan el 30 o el 40% de la oferta. Aquí es algo individual. Además el perfil del turista también es diferente, es un turismo de calidad», señala Alonso, quien rechaza que los apartamentos turísticos contribuyan a la subida del precio del alquiler de viviendas. «Aquí el porcentaje de viviendas destinadas al turismo es muy pequeño. Hay muchas más para estudiantes. Eso sí que hace subir el precio», explica.

Por todo ello, esperan poder seguir realizando con normalidad su actividad sin sanciones ni inspecciones. «Hasta ahora no las ha habido. No sé a partir de ahora como seguirá la cosa ante la presión que está ejerciendo la AIHS, diciendo que son ellos mismos los que pueden poner denuncias. Nosotros tenemos derecho a defendernos», explica Alonso. Una defensa en la que, según Haces, cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo que «ha declarado públicamente que esas restricciones y prohibiciones no se pueden hacer porque atentan contra nosotros y contra el consumidor».