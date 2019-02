La promotora desempolva la grúa que tenía en vilo a los vecinos de Puente Hierro Vista desde la calle Buenavista de la grúa. / El Norte La reanudación de las obras del edificio de viviendas, tras ocho años de parón, evita la retirada de esta estructura, que ha suscitado numerosas quejas QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 23 febrero 2019, 11:38

A primeros de 2011, como consecuencia de la crisis económica que frustró y dejó por el camino numerosos proyectos urbanísticos, se paralizaron las obras de un bloque de viviendas en el Puente Hierro. Desde entonces, los vecinos del barrio habían alertado del peligro que suponía la grúa instalada para la construcción del edificio, que ha permanecido allí pese a no haber actividad. Hasta que a primeros de febrero, la empresa encargada de construir el bloque de viviendas de cuatro pisos ha retomado unas obras que estaban avanzadas (se llegaron a instalar las ventanas de las casas).

La concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto, confirma que la actividad ha regresado a la zona. «Se han reanudado los trabajos hace varios días. La empresa todavía tenía la licencia en vigor, porque durante todo este tiempo ha ido realizando las gestiones para que no caducase», afirma la edil. «Los responsables de la empresa siempre dijeron que querían continuar con las obras», añade Maroto, quien durante los años en los que la obra ha estado paralizada ha solicitado de forma periódica documentación a la empresa que acreditase que la grúa estaba en perfectas condiciones de seguridad debido a los temores de los vecinos, que llegaron a recoger más de 200 firmas para pedir su retirada.

Pero el Ayuntamiento, mientras la empresa acreditase la seguridad de la grúa, no podía instar a su retirada pese a las quejas de los vecinos, sobre todo de aquellos que residen a escasos metros de una estructura que giraba con intensidad durante los días de viento.

Compromiso

A pesar de que el Ayuntamiento no disponía de los mecanismos para obligar a la empresa a retirar la grúa, consiguió un compromiso por el cual si el pasado 31 de enero no se habían retomado los trabajos para concluir el edificio, se retiraría la grúa. Pero finalmente, la empresa ha decidido continuar con las obras ocho años después de su paralización y, salvo contratiempos de última hora, se terminará el inmueble. Una decisión que según Paloma Maroto ha sido celebrada por los vecinos del barrio, que no solo verán como la grúa es retirada una vez concluyan los trabajos, sino que también esperan una mayor limpieza de la zona debido a su futura ocupación.