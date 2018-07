Los mayores no tendrán que ir solos al médico en Segovia Dos personas mayores piden información en un Centro de Salud. / El Norte Un concurso público o un convenio con Cruz Roja son las opciones que se barajan para llevar a cabo el programa municipal 'Voy contigo' CLAUDIA CARRASCAL Segovia Domingo, 22 julio 2018, 19:07

El proyecto de acompañamiento social 'Voy contigo' evitará que las personas mayores, dependientes o con movilidad reducida de la ciudad tengan que acudir al médico solas. Personal formado se encargará a partir de finales de este año o principios de 2019 de prestar este servicio que el Ayuntamiento de Segovia está desarrollando.

El proceso es sencillo. Los acompañantes recogerán al beneficiario en su domicilioy lo llevarán o bien en transporte público o privado o andado, en función de las necesidades, hasta el hospital o el centro de salud correspondiente para que pueda acudir a sus consultas o pruebas diagnósticas. Al finalizar la visita médica, volverá a dejar al usuario en su domicilio y, si es necesario, reportará a la familia las conclusiones, recomendaciones y el tratamiento prescrito por el personal sanitario. En estos momentos se están definiendo los protocolos y la forma a través de la cual podrán acceder al servicio los ciudadanos, según explica la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, quien indica que el objetivo es que este proyecto esté completamente diseñado para su puesta en funcionamiento a finales de 2018.

'Voy contigo' no solo será una ayuda para los propios beneficiarios, que dejarán de sentir la inseguridad de ir solos al médico, sino que también supondrá un respiro para los familiares directos de los mayores o dependientes. «A veces, las familias se ven obligadas a acudir con ellos a consulta porque no pueden hacerlo por sí mismos o tienen grandes dificultades, lo que obliga a los familiares a ausentarse de su puesto de trabajo con el consiguiente riesgo de perderlo por reiteradas ausencias», señala Luquero. Asimismo, indica que en una ciudad tan envejecida como Segovia es necesario facilitar las condiciones de vida a las personas con más dificultades. Aunque por el momento no se ha cerrado el presupuesto que se destinará a este programa social, Luquero recalcó que se trata «de una necesidad importante, no solo en Segovia sino en toda Castilla y León».

Otra de las cuestiones pendientes de definir es el personal que se encargará de prestar el servicio, ya que existen dos vías posibles. La primera es hacerlo a través de un concurso público que permita subcontratar a una empresa especializada. La segunda opción sería la firma de un convenio con Cruz Roja o cualquiera de las organizaciones que trabajan en el sector, para que se encarguen de gestionar el programa.

Lo que sí descarta la alcaldesa es que el personal que trabaja en el área de Servicios Sociales pueda hacerse cargo de este proyecto y también la posibilidad de ampliar la plantilla municipal, ya que el Ayuntamiento «tiene importantes restricciones a la hora de contratar personal».

El concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo, Andrés Torquemada, es el responsable de poner en marcha esta iniciativa, que tras las reuniones técnicas oportunas y la definición de su funcionamiento tendrá que pasar por los procedimientos de tramitación administrativa antes de su entrada en funcionamiento.