Un profesor recorre a diario 26 kilómetros en bici para protestar por el impago de la itinerancia Javier Carracedo posa con su bicicleta a la entrada de Pedraza. / El Norte Javier Carracedo, a quien Educación le adeuda el complemento de seis meses, aprovecha la media hora del recreo para cubrir el trayecto entre Prádena y Pedraza LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Jueves, 30 mayo 2019, 20:01

Javier Carracedo arrancó el miércoles su particular tour reivindicativo. Este profesor, al que le adeudan seis meses del complemento de itinerancia, que cubre los kilómetros que recorren los docentes para dar clase en otras localidades, hará el trayecto en bicicleta hasta que Educación se ponga al día. Sale de Prádena a las diez de la mañana y hace por carretera los 13 kilómetros que separan el municipio de Pedraza. Da su clase de Educación Física, que termina a las doce del mediodía. Tiene entonces la media hora de recreo para regresar cuesta arriba por caminos para llegar a su siguiente cita en Prádena. Entre ida y vuelta, 26 kilómetros. Terminada la jornada, regresa a dos ruedas a su casa, en Arcones.

En total, hora y media de bici respecto a los veinte minutos de rigor que le llevaría conducir su coche. «Es la única manera que tengo de protestar», insiste este profesor rural. Subraya que es un gesto «simbólico» para conseguir que mejore el sistema y visibilizar los impagos que sufren sus compañeros. «El problema es que algunos no tienen esa posibilidad, ya que no les daría tiempo a ir de un pueblo a otro antes de la siguiente clase, porque no dé tiempo o no puedan atajar entre caminos». Por ejemplo, ir de Prádena a Navafría solo sería posible por carretera, todo un riesgo para ciclistas primerizos.

Javier cobró hace una semana el complemento de noviembre y la Dirección Provincial de Educación aún le adeuda el resto del curso. Ha llamado varias veces a la institución y lamenta haber recibido excusas de todo tipo. «Primero, que no había dinero. Luego, que el sistema informático tenía un problema. Después, que iba a cobrar al mes siguiente. Sé que no soy solo yo, que en Segovia hay muchos profesores que están cobrando con mucho retraso. Una cosa es un mes, pero es que llevo un retraso acumulado de medio año».

«Muchas pegas»

El profesor critica que los responsables pongan «muchas pegas» con el sistema de control, a través de una hoja de Excel. «Yo no digo que fallen las personas, sino el sistema. Y es que cada vez te ponen una excusa, así que ya no me fío». Habla de matices, como que el lugar de la firma no sea totalmente preciso. «Es algo absurdo que sirve para que te rechacen y se justifiquen. En cualquier otro trabajo, que se tiren seis meses sin pagarte una parte del sueldo haría que dejases de ir». Ese problema en el formulario impide reflejar el cálculo de las horas en otros departamentos. «Te lo devuelven por tonterías».

Este zamorano de 40 año barajó la posibilidad de no ir a dar clase, pero subraya que «los niños no tienen la culpa», por lo que buscó una alternativa más imaginativa. Aficionado al ciclismo y el triatlón, aprovecha su buen estado de forma para reivindicarse a sí mismo y a sus compañeros con la bicicleta. Es todo un reto completar los trece kilómetros que separan Prádena de Pedraza en esa media hora de recreo. «Voy un poco justo», reconoce. La ida suele hacerla por carretera porque el trayecto es más favorable. La vuelta es una ruta campestre, entre dehesas de vacas y montes con arboleda, con tramos de asfaltado. Su vehículo reivindicativo es una simple bicicleta de montaña. «Si tuviera que hacer esto todo el año sería complicado, porque aquí las temperaturas son muy bajas. Aunque esta semana está haciendo calor, voy con guantes y bastante abrigado porque a primera hora de la mañana hace frío».

Residente en Arcones, Javier se ha trasladado a esta localidad desde Zamora en busca de una mayor cercanía a Madrid y de conciliación familiar. En su propio centro hay casuísticas muy diversas, pero la mayoría del profesorado tiene problemas con el pago del complemento. «Hay que adelantar gasolina, ponemos nuestro coche… Los 19 céntimos que nos da la Junta por kilómetro desde hace 15 años no nos da ni para el mantenimiento». No es tanto una cuestión personal –calcula que pueden ser unos 400 euros– como colectiva.

Son detalles, incide, que también juegan su papel a la hora de combatir la despoblación. Prádena es un centro más grande –una treintena de docentes, con sección de Secundaria–, pero en el colegio de Pedraza apenas hay cuatro niños: una de tres años y otros tres de cuarto de Primaria. «Tienes que cuidar a la gente [por los docentes]. Si no hay facilidad para acudir a los pueblos, la gente no quiere venir. Él está en un puesto temporal y en este momento está valorando si repetir el próximo curso. «Me lo estoy pensando, aunque la zona es bonita y se está a gusto por el ambiente en el centro». Javier seguirá con su itinerario ciclista hasta que le paguen lo que es suyo. «Yo espero que esto sirva para que la Dirección Provincial se dé cuenta de que hay un error y que el sistema podría ser más eficaz».