La primera mujer que entró en la Policía Local de Segovia se jubila: «Lo más difícil es saber imponer la autoridad» Concepción Gómez González se jubila este 1 de febrero tras 38 años de servicio MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 31 enero 2019, 19:12

Concepción Gómez González (1957) fue la primera mujer en entrar en el cuerpo de Policía Local de Segovia. Recuerda la fecha exacta, el 1 de agosto de 1980, así que acumula 38 años y seis meses de servicio. Mañana viernes, 1 de febrero, ya no vestirá el uniforme. «Venía de la primera promoción, fui la única que aprobó la oposición de la primera promoción de la academia, y solo otra aprobó las pruebas físicas», precisa. Después, «para que no fuera la única mujer, me dijeron, entró Alicia». EGarcía, que también se jubila ahora. Entró a patrullar en la calle; estuvo tres años en este servicio, luego tuvo la oportunidad de pasar a oficinas.

Cuando se incorporó llegó a coincidir con los serenos, y ahora, al hacer balance, asegura que «esta es otra policía en todo, en la tecnología, el vestuario, los medios...». Y aunque dice que «es duro ser mujer y trabajadora», como el cualquier oficio, para ella lo más complicado fue trabajar a turnos, entrar a las seis de la mañana o de noche. Y «lo más difícil», precisa, «es ser justo con todos, saber imponer la autoridad de la forma adecuada». Su marido también es policía local, y también se ha jubilado; con él asistió a la evolución del cuerpo, y «el gran cambio fue cuando llegó el actual intendente jefe, aunque antes, con Perteguer de alcalde, ya hubo una primera reorganización», comenta.

Su vida a partir de mañana será «más tranquila y relajada», con «una sobremesa más larga y tiempo para escuchar a los hijos, sin tener que decir 'me tengo que ir a trabajar' como hasta ahora». Espera disfrutar de ese tiempo que le ha faltado para, además, viajar y conocer otras ciudades. Sin tener que vigilarlas.