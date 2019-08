¿Residencia universitaria o piso compartido? Cómo afrontar una nueva etapa

«Descarté Barcelona, es muy caro para vivir»

Sara Muñoz.

Sara Muñoz va a empezar la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto «escogí estudiar este grado porque siempre me ha llamado la atención el ámbito de las ciencias tecnológicas, el diseño de cualquier tipo de objeto y su dibujo». Estudiará en Alcoy en Alicante por el prestigio de la Universidad Politécnica de Valencia. Compartirá piso con gente que estudia la misma carrera que ella y que va a empezar su mismo curso pero que aún no conoce. Podría haber estudiado en Barcelona pero lo descartó por el alto coste que iba a tener el alojamiento, y por la misma razón, no se planteó la opción de vivir en una residencia.