El presidente de la Lonja descarta el peligro «inminente» ante la peste porcina

Los ganaderos españoles se muestran precavidos ante el avance de la peste porcina africana, que ya ha llegado hasta Bélgica, a 800 kilómetros de la frontera del país. «España no corre peligro inminente, al menos tan elevado como Alemania o Dinamarca, pero los controles y las precauciones se están intensificando», indica Carlos González, presidente de la Lonja de Segovia. Esta enfermedad que afecta al ganado porcino es «altamente contagiosa» y, aunque no es peligrosa para las personas, si puede causar la muerte en los cerdos. Este virus llegó a España a finales de los años 50 y el sector ha vivido de primera mano sus consecuencias. De hecho, desde su llegada procedente de Angola y hasta 1995, supuso la limitación de las exportaciones españolas. En 2007 el virus volvió a salir de África y fue el año pasado cuando se multiplicaron los focos y se detectó hasta en once países europeos. De hecho, en Rumania han sido sacrificados esta semana 140.000 ejemplares.

Por ello, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado un Programa Nacional de Vigilancia donde indica que «existe un riesgo constante de diseminación de la enfermedad siendo los factores más importantes la introducción de carne de cerdo infectada y el movimiento de jabalíes infectados». España es el segundo productor de porcino de Europa y el sector cuenta con un valor cercano a los 7.000 millones de euros, representando el 36,8% de la producción final ganadera y el 14,4% de la agrícola. Según indica Carlos González, «un foco en España pondría en peligro las exportaciones, que son más o menos el 40% de la producción total y un 15% del sector ganadero en su conjunto». La preocupación del sector por la extensión de la peste porcina «provocará impactos en los precios», y, de producirse un foco en España, será necesaria «máxima prevención y responsabilidad». El presidente de la Lonja de Segovia reconoce que «nuestras granjas y ganaderos están muy concienciados y son altamente eficaces en biosanidad», aunque recomienda «no bajar la guardia».

Ciudadanos pide más seguridad

El procurador del grupo parlamentario de Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha advertido sobre la importancia de «reforzar» la seguridad de la cabaña porcina de la provincia de Segovia para «evitar correr riesgo» tras la confirmación de un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en Bélgica. Castaño ha presentado una pregunta para conocer si la Junta de Castilla y León va a incrementar la vigilancia sobre los animales silvestres con medidas «concretas» frente a este virus, según ha indicado la formación naranja en un comunicado recogido por Europa Press.