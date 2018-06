«Me presento para entrar en las listas, el examen ha sido complicado» Melisa Sanz, licenciada en Bellas Artes. / M. A. López Melisa Sanz es una de las 34 personas inscritas para realizar la oposición en la especialidad de ebanistería artística MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Domingo, 24 junio 2018, 11:16

Está en paro desde hace cinco años. Ha tenido empleos temporales, de tres o seis meses y de dependienta o en televisión, pero no siempre relacionados con sus estudios. Melisa Sanz es segoviana, ha superado la treintena y es licenciada en Bellas Artes. Ha hecho alguna exposición y trabajos como autónoma, pero «de eso es muy difícil vivir». Es la tercera vez que oposita, y el examen le ha parecido «complicado, porque es de ebanistería y en Bellas Artes no se hace nada de esta materia». Reconoce que no ha preparado bien la oposición: «Me presento para entrar en baremo, en las listas, para estar ahí, quiero ser profesora de Dibujo».

Melisa fue ayer una de las 34 personas inscritas para realizar las pruebas en el instituto de Secundaria Ezequiel González de Segovia, en la especialidad de ebanistería, y tomó la decisión de presentarse porque «si estás en las listas a lo mejor te pueden llamar para un puesto de interina, porque soy consciente de que para esta plaza hay gente más preparada que yo». Espera que convoquen más plazas para profesores de Dibujo, y entonces preparará la oposición en una academia, «tirando de ahorros».