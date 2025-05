Los premios Valores Democráticos reconocen el mensaje de paz de los colegios de la región

El Norte Segovia Lunes, 19 de mayo 2025, 20:18 Comenta Compartir

El teatro Juan Bravo de Segovia acogió la gala de la octava edición de los Premios Valores Democráticos cuyo hilo conductor ha sido la paz. El primer equipo ganó un viaje a Bruselas para visitar el Parlamento Europeo y otras instituciones comunitarias en junio, así como un trofeo realizado en vidrio por la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Por su parte, el centro clasificado en segundo lugar logró, además del trofeo acreditativo, un viaje a Madrid para visitar el Congreso de los Diputados o Senado. El tercer equipo obtuvo una distinción y una visita guiada a las Cortes de Castilla y León.

Con la paz como temática, los alumnos de Castilla y León participaron con la puesta en marcha de 95 proyectos llegados tanto de colegios públicos como concertados. «Este año se han superado los trabajos», subrayó el presidente de la Fundación Valsaín, Álvaro Gil Robles. Los trabajos 'Abre los ojos', del centro IES Europa de Ponferrada; 'Sembrando Paz, cosechando Democracia', del Colegio Medalla Milagrosa en Zamora; y 'La paz: ¿a dónde vas a llevarla?', del Colegio Santo Ángel de Palencia, fueron los finalistas de esta edición.

El podio lo ocupó el 'Abre los ojos', del centro IES Europa de Ponferrada, en León. El segundo premio fue concedido a los alumnos participantes del trabajo 'Sembrando Paz, cosechando Democracia', del Colegio Medalla Milagrosa en Zamora y, como tercer premiado recibió su reconocimiento 'La paz: ¿a dónde vas a llevarla?', del Colegio Santo Ángel.

Por último y, dada la calidad de los proyectos que no pasaron a la final, se concedieron cinco menciones especiales como la del trabajo 'Paz mía, paz tuya' del Colegio Maristas San José de León; 'La paz: un compromiso, no un sueño' del Colegio Santo Ángel de Palencia; 'La guerra no es un juego' del IES Cardenal Pardo Tabera de Toro en Zamora; 'Ajedrez' del IES 'Europa' de Ponferrada; y 'El precio de la paz' del IES Ramón y Cajal de Valladolid.

