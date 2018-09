Un pregón sobre ruedas en Nava de la Asunción Juan Antonio Herranz (izquierda), Roberto García, David García y Juan Carlos Hernández, directivos del club, posan en una calle de Nava de la Asunción. / F. C. El Club Deportivo Navabike abrió anoche las celebraciones FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Sábado, 15 septiembre 2018, 17:59

«Uno de los objetivos de Navabike es servir de instrumento para que todos los vecinos que tengan inquietud en el deporte de la bicicleta sepan que tienen una asociación que les puede acoger para incentivarles en este deporte». Esta es una de las frases que llevan a gala los pregoneros de las fiestas de Nava de la Asunción, que anoche dieron el pistoletazo de salida a la celebración. Si el año pasado el pregón corrió a cargo del actor de raíces naveras Luis Callejo, en esta ocasión el Ayuntamiento optó por una de las asociaciones deportivas más activas durante los últimos años, el Club Deportivo Navabike. El alcalde, Juan José Maroto, explicó que este club «lleva implantado en Nava desde hace unos 10 años. Desde siempre ha colaborado con el Ayuntamiento en la organización de actividades, y siempre está dispuesto a participar en los eventos relacionados con su actividad para que los vecinos disfruten también, como ellos, en torno a la bicicleta. Seguramente hay varios clubes, asociaciones y personas que se merecían dar el pregón, pero ellos están entre esos merecimientos».

Roberto García, actual presidente del club, todavía recuerda la sorpresa que supuso este ofrecimiento:«Nos llamaron desde el ayuntamiento, nos lo propusieron y nos dejaron un poco sorprendidos pensando en por qué habrían pensado en nosotros, habiendo otras asociaciones o personas que lo podrían dar y se lo merecen tanto como nosotros. Luego ya nos dijeron que era por cumplirse el décimo aniversario y en reconocimiento de nuestra trayectoria y por los eventos en los que colaboramos y organizamos». El presidente se lo comunicó a su junta directiva, formada por Juan Antonio Herranz, Luis Miguel Villagrán, Juan Carlos Hernández y Enrique García. Juntos decidieron pedir a los directivos anteriores que estuvieran presentes también en el Consistorio, entre ellos el presidente fundador, Emilio Marugán, para hacerse una fotografía y compartir este reconocimiento junto.

Ninguno de los directivos del club ciclista pensó nunca que llegaría a estar en el balcón del Ayuntamiento dando el pregón ante sus vecinos, «Como nunca te lo has planteado, es algo que gusta, ilusiona que se reconozca el trabajo y te da motivo para continuar», comenta Juan Carlos Hernández, quien llegó al club al poco de crearse. «Siempre me ha gustado la bici y una vez que dejas de salir los sábados, había que iniciarse en algún deporte. Me lo dijeron amigos en común que montan y al final acabas enganchándote. Hay que colaborar en todo lo que se puede para que salga adelante». De la misma opinión es Enrique García, quien llegó al club en 2008. «Estoy en él desde los orígenes. Siempre me había gustado la bicicleta de carreras y el cambio fue diferente, pero acabé dejando la de carreras por la de montaña» señala. Dos años después de su fundación, se uniría Juan Antonio Herranz. «Yo siempre había andado con la bici, pero por el pueblo, tramos cortos y me gustaba. Poco a poco fue a más y aquí estamos.

Casi setenta socios

En un pueblo donde reina el balonmano y el fútbol, Navabike ha conseguido hacerse un hueco en el panorama deportivo local, con casi setenta socios, desde adolescentes hasta sexagenarios, y prestándose a colaborar en actividades realizadas por el instituto Jaime Gil de Biedma, por la asociación pedestre navera e incluso por los campus de verano del Balonmano Nava. «La tendencia ahora es que los socios sean más locales, porque cada vez hay más clubes similares en pueblos limítrofes. Pero antes, que prácticamente solo estaba Navabike, llegamos a ser casi cien socios no solo de la provincia, también de otros puntos de España», recuerda Roberto García.

En colaboración con el Ayuntamiento, los chicos de Navabike organizan también distintas marchas tanto en el verano cultural navero como la popular marcha ciclista a Moraleja de Coca, que cada año tiene lugar durante las fiestas de septiembre.«En Navaviva guiamos al pelotón de una prueba familiar donde se inscriben desde niños hasta gente muy mayor, con un recorrido fácil en una actividad de convivencia que une el deporte con la familia. También es una marcha benéfica que colabora con la asociación Aladina de lucha contra el cáncer infantil» señalan los miembros de la asociación, que destacan también la ya tradicional marcha nocturna veraniega. «La nocturna es una marcha como signo de gratitud hacia los ciclistas que acogen a los miembros de Navabike en sus marchas, es una quedada como las de antes. Invitamos a la gente para que conozcan Nava y su entorno y disfruten con nosotros del deporte que nos gusta».

Pero sin duda, la actividad estrella es la cada vez más famosa 'Los cien de la Nava', una marcha ciclista que en mayo llegó a su décima edición. Una prueba de carácter no competitivo, que ha ido evolucionando como lo ha hecho el ciclismo de montaña. «Al principio se hacían salidas con agrupamientos y ahora se tiende más a carreras, pero nosotros no vamos por ahí, queremos que sea una marcha, una fiesta del ciclismo de montaña, para disfrutar, con un recorrido libre y donde cada uno se ponga el ritmo que quiera».comenta el presidente de Navabike.

En la última edición, 'Los 100 de La Nava' llegó a los 600 participantes en un tiempo récord de inscripción de 48 horas y con participantes de gran parte del territorio nacional. «Se conoce a muchísima gente, tanto del pueblo como de fuera», destacan los componentes de un club que también fomenta la imagen de la marca Nava, tanto por el prestigio de las marchas que organizancomo por sus característicos maillots, fáciles de distinguir en las pruebas en las que participan por toda España. Y si algo tienen claro en Navabike es que este reconocimiento, como otros del pasado (fueron Premio Nava de deportes en 2012), les anima a seguir en la brecha. «Hay que hacer cosas. Vivimos en un pueblo pequeño y si no haces cosas por y para el pueblo, al final se viene abajo. Ese es uno de los motivos principales por lo que existe Navabike. Nava tiene vida gracias a las asociaciones. Hay que intentar que la gente se mueva y que tengan ilusión por hacer cosas», subrayan.