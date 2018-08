«En mi pregón voy a destacar el valor del deporte y la relevancia del fútbol en nuestra sociedad» Juan Carlos Gómez. / El Norte «Me comentan que la fiesta ha cambiado mucho, pero percibo en los jóvenes una ilusión similar a la que teníamos nosotros», afirma el pregonero MÓNICA RICO Cuéllar Lunes, 6 agosto 2018, 14:42

Juan Carlos Gómez Perlado es uno de los cuellaranos más internacionales; de hecho, ha recorrido cerca de una treintena de países como preparador físico de las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol, cargo que ejerce desde la temporada 2002-2003. Con ellas ha conseguido el campeonato de Europa en ocho ocasiones y el subcampeonato del mundo con las selecciones sub-17 y juvenil, además del oro con la selección sub-18 en los recientes Juegos del Mediterráneo celebrados en Tarragona. El próximo 25 de agosto pondrá voz al tradicional grito de 'Cuellaranos, a por ellos' desde el balcón de la Casa Consistorial en el inicio de las fiestas de la villa.

–¿Qué supone para usted ser pregonero de las fiestas de Cuéllar?

–Una de las cosas más grandes que le pueden pasar a uno en esta vida es el reconocimiento público de su pueblo, el lugar donde creció y fue forjando su trayectoria futura, su personalidad. Supone, por tanto, un honor. Y la posibilidad de mostrar el orgullo de ser y sentirse cuellarano. En las fiestas de Cuéllar nos estábamos acostumbrado a que el elegido como pregonero fuera casi siempre alguien 'de fuera', pero parece ser que la tendencia comienza a variar desde el año pasado.

–¿Cómo conoció la noticia de su elección como pregonero?

–A principios del mes de julio, nada más terminar los Juegos del Mediterráneo de Tarragona, recibí una llamada de Luis Senovilla, el concejal de Festejos, felicitándome por haber logrado la Medalla de Oro, deseándome un feliz verano y anunciádome que me iba a proponer para ser el pregonero de este año. Le dije que en ese momento iba a pasar por Cuéllar a ver a mis padres, por lo que me pidió que le reservara unos minutos para vernos en el Ayuntamiento, donde me hizo la propuesta de manera formal.

–¿Aceptó de forma inmediata?

–¡Pues claro!, acepté de forma inmediata, agradeciéndole el honor que me dispensaba el Ayuntamiento de mi pueblo.

–¿Qué mensajes lanzará en su pregón?

–El agradecimiento a quienes han hecho posible la propuesta, el valor del deporte en general y la relevancia del fútbol en particular en nuestra sociedad, así como la singularidad de nuestras fiestas y nuestros encierros. Recuerdo que son los más antiguos de España y a partir de este año declarados como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

–¿Cómo cree que vivirá el momento de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de Cuéllar?

–Seguro que con enorme emoción y con satisfacción por poder estar con mis familiares (padres, tíos, hermanos, primos) y amigos. Los sonidos de la dulzaina y el tamboril, el escuchar el 'A por ellos', observar el jolgorio de la gente (vecinos y forasteros)….¡Es nuestra fiesta!

–¿Visita Cuéllar con asiduidad?

–Menos de lo que debería, pero cuando mis compromisos profesionales me lo permiten, procuro pasar a ver a mis padres y estar un rato con los amigos. También suelo recomendar a conocidos de otros lugares que visiten Cuéllar para degustar su gastronomía y conocer sus calles y plazas.

–¿Cómo vive las fiestas?

–Desde el año 1988, cuando comencé a trabajar en el fútbol profesional, la última semana de agosto ya estaba en marcha la competición de Liga, por lo que lamentablemente no podía acudir. Pero estaba pendiente de las fiestas a través de mis hermanos y amigos. Los últimos años sí que he estado, aunque solo viernes, sábado y domingo. Me comentan que han cambiado mucho, pero percibo en los jóvenes una ilusión similar a la nuestra. Tengo sobrinas que muestran comportamientos parecidos a los que nosotros vivíamos en las décadas de los años setenta y ochenta. Ahora las vivo y las disfruto con más sosiego que en nuestra juventud. La edad va pasando factura. Ya no corro el encierro, lo sigo desde las talanqueras o bajo al río con algún amigo para ver a los toros y caballos por los pinares.

–¿Cree que las de este año serán unas fiestas muy diferentes?

–Para mí, sin lugar a dudas. Los amigos de la peña creo que se están preparando para la ocasión. Nos reuniremos y seguro que con nostalgia recordaremos episodios de años anteriores. En términos generales, espero que todos los cuellaranos disfruten con intensidad, con respeto a los demás, y que la celebración transcurra sin incidentes, ni en los encierros ni durante el resto de las jornadas.