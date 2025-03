Precedentes para la esperanza: tres equipos salieron de la situación de la Sego

La Gimnástica Segoviana completó el domingo el segundo tercio de temporada de Primera RFEF con una crisis galopante, una de las peores de su historia: ... solo en la temporada 2011-12 encadenó una secuencia de un punto de los últimos 24 en juego. Los precedentes de las tres temporadas previas de la joven categoría de bronce sonreían a los de Ramsés Gil en Navidades, cuando marchaban décimos con 25 puntos, pues solamente dos equipos –Numancia y Sanluqueño– terminaron perdiendo la categoría tras semejante acopio. Ahora, tras sumar un punto desde entonces, toca mirar al otro extremo. ¿Cuántos equipos salieron de la zona de descenso en el último tercio de competición? La respuesta no tranquiliza, pues solo fueron ocho de 30. Pero hay precedentes muy recientes que dan esperanza. Si los azulgranas consiguen voltear la maldita flecha, sus números son de equipo tocado, pero no hundido.

La Segoviana cayó un puesto más y es penúltima tras otra jornada costosa, no solo por su derrota ante el Ourense, que llegaba marcando la permanencia con cuatro puntos más y se despegó hasta los siete –más el average particular– y parece lejos del radar. Sino porque otros rivales sumaron. El Amorebieta, que terminó el año como un colista con peligro de descolgarse, ganó al Real Unión, tiene 26 y adelanta provisionalmente a los azulgranas por el average general a falta de la visita de los guipuzcoanos a Segovia para dirimir el particular, el primer criterio de desempate. No fue, en el fondo, una mala noticia, pues mantiene al Unión con 32, a seis. Sestao River (29) y Osasuna Promesas (30) siguen en descenso, pero empataron ante equipos de arriba como Arenteiro y Cultural Leonesa, a la postre una buena noticia, pues ambos cedieron sus ventajas en el descuento. Así las cosas, el Lugo marca la salvación con 30, pero tiene un partido menos –ante el Celta (32), que sacó un punto ante la Ponfe– y su derrota ante el Tarazona permitió a los aragoneses alejarse hasta los 34. Si el Barça Atlètic hubiera puntuado ante el Nástic, la Sego sería colista.

Es el relato de una permanencia cara en términos relativos, pues en las seis ligas que se han disputado en Primera RFEF, teniendo en cuenta los dos grupos de las tres campañas precedentes, solo dos equipos marcaban la salvación con más puntos que el Lugo: tras 26 jornadas, La Nucía tenía 31 en el curso 2022-2023 y el Cornellá, 32 una campaña antes. En aquellos grupos hicieron falta 47 y 48 puntos para salvarse a final de temporada. La permanencia más barata la logró el curso pasado el Real Unión con 43. Según esos precedentes, la Sego tendría que sumar al menos 17 en las últimas 12 jornadas, es decir, aumentar su actual promedio de un punto por partido a 1,4.

Mirando los casos concretos, hay ejemplos de sobra para mirar la botella medio vacía o medio llena. De los ocho equipos que terminaron la jornada 26 en descenso y acabaron salvándose, todos necesitaron al menos esa cifra de 17 puntos, los que necesitó el Fuenlabrada en la campaña 2022-23 para pasar de estar a un punto de la permanencia a lograrla con tres de margen. El Tarazona, el curso pasado, así como Real Unión y Ceuta el anterior, lograron 18. El Sestao salió de la quema el curso pasado sumando 20; el Atlético Baleares añadió 21 en la campaña 2022-2023 para salvarse por los pelos con 47. Hasta aquí los casos terrenales, pues hubo dos hazañas. La de Unionistas, que sumó 26 y pasó de decimosexto a séptimo, peleando incluso el 'play off'. Algo que consiguió el Linares, pues sumó dos más: de 32 a 60 y pasó de quinto por la cola a quinto por arriba.

Hubo 23 casos de equipos que tenían 26 puntos o menos a estas alturas de competición y 20 terminaron descendiendo. Pero hubo tres con final feliz; dos llegaron el curso pasado, con rivales que la Segoviana conoce de primera mano. El Sestao era antepenúltimo con 25, a tres de la salvación, y terminó duodécimo, tres por encima del Sabadell, el primero de los cinco descendidos del grupo. El Tarazona tenía un punto más, 26, y terminó con 44. También lo lograría el Atlético Baleares en la campaña previa, pues tenía 26, a cinco de la salvación, y acabó lográndola por uno, con 47, mandando al Numancia a Segunda RFEF.

La peor inercia

El problema de la Segoviana no está quizás tanto en sus números como en su inercia, la peor de la temporada en los dos grupos de Primera RFEF. La última vez que la Segoviana sumó un punto de 24 fue entre el 4 de septiembre y el 23 de octubre de 2011, la segunda campaña del club en Segunda División B, la última temporada de Ramsés Gil como jugador. La secuencia actual cuenta con cuatro derrotas, un empate y otras tres derrotas; en aquel caso, fueron siete partidos perdidos de forma consecutiva: después siguieron cinco empates. Aquel equipo se tiró 12 jornadas sin ganar, un peaje que no puede permitirse la generación azulgrana actual si quiere seguir entre los 82 mejores clubes de España.

Empezando por la visita del sábado a Lezama (18:00 horas) para medirse al Bilbao Athletic, un equipo en una tendencia diametralmente opuesta, pues terminó el año en descenso y ahora es séptimo, a dos puntos del 'play off' de ascenso, después de ganar seis de sus últimos siete partidos, el último en Zubieta a la Real B en el derbi (1-2). Tendrá que sortear nuevas bajas: la luxación de hombro de Rodrigo Sanz del sábado, el tobillo de Rubén –no podía ni apoyarlo tras su percance en el calentamiento ante el Ourense–, la rotura fibrilar de Tellechea y las dudas sobre la elegibilidad de l portero Dani Parra.