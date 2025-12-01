El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una profesional sanitaria etiqueta muestras en el laboratorio del Complejo Asistencial. El Norte

Las prácticas sexuales de riesgo suman entre ocho y doce nuevos casos de VIH al año

El Hospital de Segovia subraya el éxito de la farmacología para cronificar la infección, pero también la dificultad para llegar a tiempo al diagnóstico

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:28

Comenta

El día internacional de la lucha contra el sida reconoce hoy el camino recorrido para convertir en crónica una enfermedad muy mortífera hace apenas unas ... décadas como es el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), pero la victoria no es completa. Aunque los efectos están controlados con la medicación, los diagnósticos son en general tardíos. Y cuando esa debilidad no tiene causa conocida, puede convertir en letal cualquier neumonía. Sin grandes afectaciones en la esperanza de vida, cada vez hay más casos de plena integración: personas contagiadas que tienen bajo control su carga viral y forman parejas con hijos. Pero ese avance de la farmacología —incompleto, pues no se atisba cura definitiva en el horizonte— se ha traducido en la pérdida de respeto por la enfermedad, que se extiende por el escaso cuidado en los encuentros sexuales, un riesgo que incluso se busca de forma consciente. Por eso sigue habiendo una media anual en el Hospital General de Segovia que oscila entre los ocho y doce nuevos diagnósticos por año para un total que ya asciende a los 200.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  5. 5

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  6. 6

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  7. 7

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  8. 8

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  9. 9

    La obra de la estación supondrá el paso de 34 a 38 camiones diarios durante 30 meses
  10. 10

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las prácticas sexuales de riesgo suman entre ocho y doce nuevos casos de VIH al año

Las prácticas sexuales de riesgo suman entre ocho y doce nuevos casos de VIH al año