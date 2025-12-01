Las prácticas sexuales de riesgo suman entre ocho y doce nuevos casos de VIH al año

El día internacional de la lucha contra el sida reconoce hoy el camino recorrido para convertir en crónica una enfermedad muy mortífera hace apenas unas ... décadas como es el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), pero la victoria no es completa. Aunque los efectos están controlados con la medicación, los diagnósticos son en general tardíos. Y cuando esa debilidad no tiene causa conocida, puede convertir en letal cualquier neumonía. Sin grandes afectaciones en la esperanza de vida, cada vez hay más casos de plena integración: personas contagiadas que tienen bajo control su carga viral y forman parejas con hijos. Pero ese avance de la farmacología —incompleto, pues no se atisba cura definitiva en el horizonte— se ha traducido en la pérdida de respeto por la enfermedad, que se extiende por el escaso cuidado en los encuentros sexuales, un riesgo que incluso se busca de forma consciente. Por eso sigue habiendo una media anual en el Hospital General de Segovia que oscila entre los ocho y doce nuevos diagnósticos por año para un total que ya asciende a los 200.

«El VIH se ha cronificado. Afortunadamente, disponemos de tratamientos altamente eficaces y con pocos efectos adversos que permiten a nuestros pacientes llevar una vida absolutamente normal», resume Ana Carrero, médico especialista en enfermedades infecciosas dentro del área de Medicina Interna.

El hospital segoviano realiza el seguimiento cada seis meses —en algunos centros es incluso anual—, un hito para una infección que se transmite por vía sexual, sanguínea y materno-fetal. «Es desarrollo de la farmacoterapia fue rapidísimo, es uno de los grandes éxitos del siglo XX». Una combinación llamada triple terapia marcó un antes y un después. «La gente pasó de fallecer de una manera muy dolorosa a tener una infección controlada».

A falta de una cura, la tendencia es sumar comodidad sin perder eficacia en el tratamiento. «Una de las líneas más potentes de investigación es evitar el contacto». El lema es 'U=U', las siglas en inglés de 'indetectable es igual a no transmisible'. «Lo que quiere decir es que un paciente con la carga viral indetectable no contagia la enfermedad». En esta línea, el objetivo es tener al mayor número de pacientes diagnosticados para neutralizar su carga viral y proteger a los que se exponen al contagio. Se hace con inyectables intramusculares cada dos meses; hay un estudio para estirarlo a los seis. La alternativa, por vía oral, es una pastilla al día, en función del cuadro que presenta cada paciente.

A largo plazo

El sistema hospitalario asume aún una tarea a largo plazo. «La cura no es ahora mismo un escenario que estemos vislumbrando», reconoce Carrero. Los casos vienen principalmente por Urgencias o Atención Primaria, bien porque el paciente solicita la prueba al considerar que ha estado en riesgo de contagio o porque los síntomas de las enfermedades por las que acuden al centro médico abren el escenario del VIH. «Les pedimos permiso y realizamos la prueba».

Una sintomatología diversa, desde los más iniciales. «Se pueden confundir con cualquier infección vírica. Fiebre, dolor de cabeza, unas anginas que te duran más de lo normal o una diarrea». Cuando avanza, aparecen infecciones llamadas oportunistas. «Las que generalmente tú no contraes». Y que son característica de la inmunodepresión. La prueba se hace a todas las embarazadas, haya o no síntomas. «A mis pacientes les digo que saben lo que han hecho ellos, pero no la persona con la que están».

Segoentiende, la asociación LGTBH de Segovia, que se suma al día internacional con la campaña 'Ayuda a frenar su expansión. Sexo seguro y detección precoz', con la que pretende concienciar sobre la importancia de un diagnóstico precoz y reforzar la información sobre prácticas sexuales seguras, esgrime un informe del Hospital de Segovia en el que reconoce que la detección es tardía en un 64% de pacientes entre 2011 y 2024, a pesar de que la prueba es gratuita, destacando un aumento de infecciones en la población joven.

«Llegamos tarde, sí», admite Carrero, que divide los diagnósticos en dos tipos. Por un lado, las pruebas que se hacen con periodicidad los pacientes que tienen prácticas de riesgo. «Se lo hacen incluso en las farmacias». Otros llegan por enfermedades que se denominan definitorias de sida, como el sarcoma de Kaposi, un cáncer que produce parches de tejido anormal bajo la piel. «Eso es un diagnóstico tardío. Por desgracia, sigue existiendo. En estos casos, la enfermedad está mucho más avanzada, con mucho mayor impacto sobre la calidad de vida».

Números estables

El informe de la Junta de Castilla y León sobre nuevas infecciones por VIH recoge ocho nuevos casos en la provincia de Segovia este año, lo que arroja en total una tasa de 5,11 por cada 100.000 habitantes, el tercer dato más alto de la región tras Burgos y Soria, ahonda Segoentiende. Entra dentro de lo que Carrero define como números estables. «Hay una horquilla entre ocho y doce nuevos diagnósticos al año». Su esperanza de vida es «prácticamente la misma que la población no infectada». Por eso defiende la lucha por la cura. «Es una infección que todavía sigue teniendo un coste alto en vidas humanas. Más allá de los términos económicos y de las farmacéuticas, claro que compensa. Aunque tenga que dedicarme a otra cosa, yo me reinvento».

Ella ha sido testigo durante las últimas décadas de la normalización, con situaciones que en los años 90 parecerían impensables, como parejas con descendencia entre un cónyuge contagiado y otro libre del virus. El térmico médico es 'parejas cero discordantes'. Porque si la carga viral es indetectable, a efectos de transmisión es como si no existiera. Esa conclusión tras el seguimiento a parejas que no se contagiaron tras un periodo largo de relación.

«Por eso nuestro máximo objetivo en la consulta es que los pacientes sean indetectables, es el principal mecanismo para evitar la transmisión. Afortunadamente, tenemos muchos bebés que son negativos y el otro miembro de la pareja no ha sido infectado». Algo que corroboran a través de analíticas semestrales en las que vigilan tanto las defensas como la carga viral. «Cumplir el tratamiento es una doble victoria. Para el propio paciente y para la comunidad», concluye.