Pleno de la Diputación de Segovia celebrado este jueves. Óscar Costa

Segovia

El PP critica a IU por «preferir pagar a Broncano y Gonzalo Miró antes que apoyar a los medios locales»

El equipo de gobierno rechaza todas las enmiendas presentadas por la oposición y aprueba con su mayoría absoluta los presupuestos de 2026

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:09

El Pleno de la Diputación de Segovia aprobó este jueves el presupuesto general para 2026, que asciende a 92,8 millones de euros, un ... 3,1% más que en 2025. El equipo de gobierno del Partido Popular sacó adelante las cuentas con su holgada mayoría absoluta y defendió la reducción de la deuda del 71,32% sin recurrir a crédito.

