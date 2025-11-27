El PP critica a IU por «preferir pagar a Broncano y Gonzalo Miró antes que apoyar a los medios locales»

El Pleno de la Diputación de Segovia aprobó este jueves el presupuesto general para 2026, que asciende a 92,8 millones de euros, un ... 3,1% más que en 2025. El equipo de gobierno del Partido Popular sacó adelante las cuentas con su holgada mayoría absoluta y defendió la reducción de la deuda del 71,32% sin recurrir a crédito.

La sesión se abrió con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y, junto al presupuesto, aprobó el del organismo autónomo Prodestur, ajustes puntuales de plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y una modificación presupuestaria. El diputado de Hacienda, Óscar Moral, argumentó que la falta de Presupuestos Generales del Estado obliga «por imperativo legal» a destinar más de siete millones de euros a amortizar deuda, «aunque nos hubiera gustado dedicarlo a inversiones en los pueblos».

El PP sacó adelante las cuentas con su mayoría absoluta, mientras PSOE e IU votaron en contra y denunciaron un presupuesto «continuista»

El presupuesto salió adelante con el voto favorable del PP. PSOE e Izquierda Unida votaron en contra y el diputado de Vox, Pedro Varela, y los dos no adscritos, José Antonio Mateo y David Gutiérrez, se abstuvieron. El gobierno provincial rechazó todas las enmiendas presentadas por la oposición y los no adscritos al entender que «no cumplían con la estabilidad presupuestaria exigida por la Ley».

En su intervención, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, lo calificó como «el mejor presupuesto» por estar elaborado desde el conocimiento de las necesidades de la provincia y el contacto directo con los municipios. Defendió que la Diputación puede mantener servicios e incrementar la cooperación con los ayuntamientos «incluso asumiendo el nuevo Servicio Provincial de Bomberos», uno de los asuntos que más debate ha generado en los últimos meses. De Vicente defendió que son unas cuentas «sin dopajes externos» y resaltó el aumento de las transferencias de capital a los ayuntamientos desde 2019.

Enmiendas

En el turno de enmiendas intervinieron también los dos diputados no adscritos. José Antonio Mateo defendió modificaciones por algo más de medio millón de euros, que consideró «realistas» y «destinadas a los pueblos». David Gutiérrez elevó su paquete a 4,3 millones de euros y reclamó una «visión de provincia» menos cerrada a incorporar propuestas externas.

Más de siete millones se destinarán a amortizar deuda «por imperativo legal», lo que limita la inversión en los municipios

El debate concentró la parte más tensa del pleno. El PP sostuvo que varias enmiendas planteaban nuevos ingresos «de los que la Diputación no tiene constancia» y, en el caso del PSOE, aseguró que su documento volvía a reflejar un «error de bulto» en las cifras: un aumento de 5,4 millones de euros cuando, según el equipo de gobierno, el montante real sería de 3,7 millones de euros. Máximo San Macario, portavoz del PSOE, no retiró su enmienda y la Presidencia aludió al informe de Intervención para justificar el rechazo.

El grupo socialista presentó enmiendas por un total de 5,4 millones de euros y cargó contra unas cuentas que considera «continuistas, estancadas y alejadas de las necesidades reales de los municipios». Su portavoz, Máximo San Macario, vinculó esa falta de inversión a la financiación autonómica de competencias propias y situó el foco en dos tasas que rechaza: la de recaudación y la del servicio de bomberos. La propuesta principal del PSOE es incorporar al capítulo de inversiones los 4,3 millones de euros que, según el grupo, aún restan por volcar tras la venta de las acciones de Segovia 21 (Quinta Real).

El gobierno provincial defendió que las cuentas garantizan el nuevo Servicio de Bomberos y el apoyo a los ayuntamientos

Además del millón extra para la Red Viaria Provincial (de 1,1 a 2,1 millones), el PSOE propuso iniciar un tercer parque provincial de bomberos en Tierra de Pinares y estudiar otro en la zona de El Espinar-Villacastín. En el ámbito hidráulico y ambiental, planteó 200.000 euros para un Plan Hidráulico y otros 200.000 para depuración fuera del convenio Somacyl, así como partidas para retirada de amianto, compostaje, recogida de residuos y puntos de recarga eléctrica. En el bloque social, las enmiendas incluían planes de empleo para mujer rural y juventud, un plan de accesibilidad, bonos al comercio rural, más fondos para emergencias sociales, un plan de drogodependencias y refuerzo de los Grupos de Acción Local.

Izquierda Unida

Izquierda Unida registró 59 enmiendas con la idea de sustituir lo que considera «gasto superfluo» por inversiones en vivienda, servicios y juventud. La diputada Ana Peñalosa criticó que el presupuesto del PP es un «copia-pega» de ejercicios anteriores y centró su oposición en dos nuevas tasas: la de recaudación de tributos, con un beneficio estimado de 148.324 euros cobrado a los ayuntamientos, y la tasa de incendios, con la que se pretende recaudar más de medio millón de euros. IU propuso eliminar ambas.

La formación planteó la compra pública de vivienda para alquiler social, una oficina de intermediación y duplicar el plan de adquisición de vivienda para jóvenes, además de ayudas al transporte universitario y medidas de ocio juvenil y coworking. Para el reparto municipal, propone aumentar en 500.000 euros el fondo de inversiones (PAIMP) y crear líneas para accesibilidad e infraestructuras. Para financiarlo, IU sugiere recortar en torno a un 90% los gastos en publicidad, protocolo y publicaciones institucionales, así como reducir transferencias a entidades religiosas y gasto político.

Los populares denunciaron un «error de bulto» en la propuesta socialista, cuya estimación de ingresos no coincidía con el informe de Intervención

El equipo de gobierno no entró a negociar las propuestas y volvió a situar el debate en el marco de la estabilidad presupuestaria. En el plano político, Moral respondió con dureza a la receta de recortes de IU, recriminando a la formación «vivir del pasado porque no saben buscarnos un futuro» y acusándola de preferir «pagar sueldos desorbitados» a figuras mediáticas como David Broncano o Gonzalo Miró «en lugar de apostar por los medios de comunicación locales».

Vox

Vox presentó 24 enmiendas con las que pretendía reducir el gasto público en 444.500 euros recortando partidas como publicidad institucional, protocolo, material de oficina e informático no inventariable, publicaciones y otros gastos corrientes. El partido quería reorientar esos fondos hacia un Plan de Ayuda a la Rehabilitación y Mejora de Espacios Industriales y un Plan de Rehabilitación de Inmuebles en Ruinas para ayudar a los municipios a recuperar edificios abandonados y evitar riesgos.

Vox también pidió reducir aportaciones a fundaciones y entidades que considera prescindibles, revisar líneas de ayudas al desarrollo y a la inmigración, rechazando subvenciones a ONG vinculadas a lo que califica de «inmigración ilegal», y eliminar una partida de igualdad destinada a actividades municipales por su «escaso impacto real». Por último, reclamó un reparto «más justo y equilibrado» de los recursos destinados a la programación cultural de verano.

Aunque Vox no votó en contra del presupuesto, el gobierno provincial tampoco aceptó sus enmiendas. La línea oficial del Partido Popular fue rechazar el conjunto de propuestas de modificación por encajar, en su mayoría, en la «inestabilidad presupuestaria», por apoyarse en ajustes o ingresos no respaldados por el marco técnico de Intervención o por desacuerdos en cuestiones ideológicas en materias como igualdad.