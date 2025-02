El PP aprueba la Agenda Urbana sin el apoyo de ningún grupo de la oposición

Con los únicos doce votos a favor de los concejales del Partido Popular, el voto en contra del edil de Segovia en Marcha y la ... abstención de los otros cuatro partidos de la oposición, el gobierno municipal ha conseguido obtener el visto bueno para la Agenda Urbana de la ciudad y para los proyectos contemplados en el Plan de Actuación Integrado (PAI). Aunque se trataba de una votación un tanto engañosa, al estar ambos documentos aprobados desde hace días vía decreto del alcalde, el respaldo de la corporación suponía un punto positivo en las posibilidades del Consistorio segoviano de obtener financiación europea para los cinco grandes proyectos presentados al PAI.

El objetivo principal está cumplido, ya que la oposición no ha votado mayoritariamente en contra de sus propuestas. Pero de nuevo ha quedado en evidencia la minoría del gobierno municipal al no conseguir que ni uno solo de los otros cinco partidos de la corporación apoyase documentos estratégicos para la ciudad de Segovia como la Agenda Urbana o un plan que contempla inversión a ejecutar en los próximos cuatro años por valor de casi 13 millones de euros.

El voto en contra de Vox impidió aprobar una declaración institucional con motivo del 8M

El más tajante ha sido Guillermo San Juan. El portavoz de Segovia en Marcha -desde su casa y con problemas de conexión- afirmó votar en contra tanto por las formas como por el fondo. En concreto, afeó al equipo de gobierno que no tenga en cuenta aspectos como el impacto de la universidad privada y que apruebe una Agenda Urbana con unas directrices totalmente contrarias a sus planes con proyectos como el parking de Los Tilos. Por la misma línea se manifestó Ángel Galindo (IU): «Los postulados de la Agenda Urbana no se los cree el PP. No la utilicen solo para optar a recursos económicos», afirmó. También se mostró contraria, aunque por motivos diferentes, la portavoz de Vox. Esther Núñez aseguró que no están de acuerdo con la Agenda Urbana por sus similitudes con la Agenda 2030. Pese a ello, se abstuvieron para poder optar los proyectos de fondos europeos.

Ampliar Guillermo San Juan (Segovia en Marcha) participa en el pleno desde su casa. El Norte

Clara Martín (PSOE) y Noemí Otero (Ciudadanos) pusieron más el foco en las formas con las que se ha gestionado la aprobación. «Han ido tarde y mal», dijo la socialista. «Ha sido precipitado y prematuro», añadió la edil de Ciudadanos. La respuesta de Rosalía Serrano (PP), en la que afirmaba que los grupos de la oposición sí habían tenido tiempo para poder analizar el documento y plantear propuestas, generó la reacción contraria del resto de grupos.

Presupuesto

El gobierno municipal tampoco consiguió obtener apoyo alguno en su defensa de la liquidación del presupuesto de 2024. Los cinco partidos de la oposición cargaron contra el equipo de José Mazarías por ejecutar menos del 70% del total de los gastos previstos en las cuentas municipales, un porcentaje que en el caso de las inversiones reales se reduce hasta el 20%.

La concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, trató de explicar las cuentas. Por un lado, señaló que la mayor parte de las inversiones contempladas en 2024 recibieron financiación europea el pasado año pero no se ejecutarán hasta 2025 o 2026. Por otro lado, indicó que lo importante no son los porcentajes que muestran el grado de ejecución, sino la cantidad total invertida. «En 2022 se ejecutaron 55 millones en gastos corrientes y en 2024 fueron 63 millones. Se han dado más servicios y eso es lo importante», indicó.

Los problemas para conectar telemáticamente con Guillermo San Juan retrasaron el desarrollo del Pleno

Sus explicaciones no convencieron a la oposición. De derecha a izquierda, las otras cinco formaciones de la corporación acusaron al gobierno municipal de gestionar de manera incorrecta los recursos de los segovianos «¿Para qué necesitaban recaudar más si su gestión no les permite gastarlo en el beneficio de la ciudadanía?», preguntó Ángel Galindo. «Han hecho perder un año a los segovianos», añadió Noemí Otero.

Segovia Intermodal

Las críticas a la gestión municipal también llegaron en el punto en el que se acordó el cambio de los integrantes de la comisión que se encargará de evaluar la entrada de Segovia en Segovia Intermodal (la sociedad impulsada por la Fes para gestionar la construcción de un puerto seco). La inclusión de la portavoz socialista, Clara Martín, no fue del agrado de los otros cuatro grupos de la oposición. «O todos o ninguno», dijo Guillermo San Juan. «No entendemos que solo se haya incorporado a la portavoz socialista», subrayó Esther Núñez (Vox). «¿Por qué se excluye a parte de la oposición?», se preguntó Otero. «Si está un grupo de la oposición deberían estar todos», añadió Galindo, quien además puso el foco en que esta modificación se pudo haber aprobado en julio 2023. «La traen 20 meses después».

8M

Uno de los pocos puntos del orden del día en el que el Partido Popular logró un respaldo casi unánime de la corporación fue el intento de aprobar una declaración institucional con motivo del 8M. Sin embargo, el voto en contra de Vox lo evitó. «No vamos a apoyar esta declaración. Somos la alternativa y damos nuestro apoyo a los hombres que sufren la falta de igualdad ante la ley», dijo Esther Núñez.

Azucena Suárez (PP), concejala de Servicios Sociales e Igualdad, fue la encargada de responder: «Las políticas de igualdad y contra la violencia machista no van contra los hombres, van contra el machismo. El machismo está instalado en toda la sociedad. La lucha por la igualdad y contra la violencia no va de ideologías, va de personas», declaró.