Los policías locales critican que «no se ha invertido un solo euro» para dotaciones Motocicletas de la Policía Local de Segovia. / Antonio de Torre CSIF asegura que la anunciada partida de 100.000 euros sigue inédita y es «insuficiente» MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Lunes, 29 abril 2019, 11:56

Los sindicatos de Policía Local siguen revueltos. La cercanía de las elecciones les motiva para hacer balance de cómo ha transcurrido el mandato municipal, y para plantear, de cara a quien vaya a gobernar el Ayuntamiento de Segovia, las exigencias que plantea el cuerpo de seguridad local. Si hace dos meses fue el Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León el que lamentó y denunció las condiciones de trabajo del colectivo, con especial incidencia en mencionar que están en un cuartel «sin mínimos de decencia», esta semana ha sido el delegado de prevención de CSIF en el Ayuntamiento quien ha recordado que hace más de un año que todos los representantes sindicales denunciaron «la falta de medios» y considera que la partida de 100.000 euros anunciada por el equipo socialista no solo será «insuficiente», sino que «no se ha invertido un solo euro».

El delegado de CSIF, José Alberto García Moyano, recuerda que «todos los sindicatos» de Policía Local denunciaron a finales de febrero que la falta de medios «no solo seguía existiendo, sino que se había agravado, entre otras cosas porque los vehículos eran más viejos, con mayor número de kilómetros y más averías». A este recordatorio añade que respondió la alcaldesa, Clara Luquero, con el anuncio de la mencionada partida de 100.000 euros en los presupuestos de 2019, destinada a invertir para hacer frente a las carencias denunciadas. Y concreta García Moyano que «después de dos meses no se ha invertido un solo euro».

Por eso, mantiene CSIF que, a su pesar, «la Policía Local no ha sido una prioridad para el equipo de gobierno» municipal, al que reprocha su «dejadez» hacia el departamento porque «en los últimos años ha invertido poco o nada». Y pone ejemplos para explicar por qué será insuficiente la inversión anunciada: «Únicamente se podrán renovar tres o cuatro coches, dependiendo de su calidad, cuando también es necesario adquirir una furgoneta para el equipo de Atestados e Informes, y renovar más de la mitad de las motocicletas, ya que algunas no salen a la calle por no superar la ITV periódica».

Equipamiento

Menciona también el representante sindical las deficiencias en el equipamiento de los agentes, pues la mitad de las linternas «no funcionan o tienen poca autonomía, seguimos sin tener un chaleco antibalas para cada efectivo policial, las prendas del uniforme no se renuevan con la frecuencia necesaria, en ocasiones no podemos hacer pruebas de detección de drogas a los conductores por falta de los test indiciarios y no tenemos cámaras frías donde comprobar el arma sin peligro». Respecto a las transmisiones, el responsable de CSIF comenta que han denunciado en varias ocasiones que «no son válidas para un cuerpo de seguridad, a pesar del alto coste que supone su alquiler para el Ayuntamiento», por lo que no entiende cómo no se exigen «responsabilidades a la empresa por la carencia del servicio, y nos preocupa que finalmente las adquiera en propiedad».

Insiste García Moyano en que las instalaciones del cuartel «no son dignas», se refiere al «olor insoportable» que hay en los vestuarios, procedente de los excrementos de un palomar y de los baños que «carecen de ventilación directa o forzada», y pone el acento en la comparativa con la inversión de 350.000 euros en otro departamento, el de bomberos, «con mejores instalaciones, con más y mejores medios, para la adquisición de otro vehículo», mientras que para la Policía Local, que «está en precario», se destinan solo 100.000 euros.

Plantilla y acuerdos

Además, indica García que la plantilla tiene 15 agentes menos y que, a pesar de la reorganización interna, «se ofrece un peor servicio» y opina que la única manera de mantenerlo sería reforzarlo con personal libre de servicio «con el ahorro en nóminas por la jubilación anticipada de los policías». Pero el Ayuntamiento no lo hace y, añade, se desconoce «qué o a quién se retribuye con ese importe».

En cuanto a los acuerdos de hace un año sobre retribuciones CSIF destaca que ya entonces se decidió continuar con el acuerdo de modernización y la subida del complemento de destino y del específico hasta agentes y oficiales, pero quedaron excluidas «injustamente» las demás categorías, sin que llegara a establecer el complemento de disponibilidad. García señala al respecto que se está percibiendo la parte que corresponde al complemento de destino, y subraya que «no podemos estar contentos porque desconocemos cuándo se percibirá el resto del acuerdo» y, por otra parte, el equipo de gobierno «no hizo todo lo posible» para acordar con los demás grupos las partidas necesarias en el presupuesto de 2019.

CSIF declara que «la incertidumbre ya la dejadez» hacen que los agentes se sientan «defraudados y engañado», pide una valoración «real» de los puestos de trabajo, y anuncia medidas de presión para exigir que se cumpla el acuerdo en su totalidad.