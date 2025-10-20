El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento en que los agentes precintan el garaje. Antonio de Torre

La Policía precinta el garaje del 'caso Rosalía' y los vecinos lamentan la falta de alternativas

Los propietarios han dejado sus coches en otras plazas, en parkings municipales o en la calle

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:11

Comenta

La Policía Local de Segovia ha ejecutado esta mañana el precinto del garaje subterráneo de los números 1 y 3 de la calle Los ... Almendros, en cumplimiento del decreto de Alcaldía emitido el pasado 10 de octubre. La medida, que ha obligado a los propietarios de 98 plazas de aparcamiento a desalojar todos los vehículos, ha causado un profundo malestar entre los vecinos, que denuncian la falta de alternativas para el estacionamiento mientras empiezan y concluyen las obras que permitirán la legalización de las plazas. El cierre se enmarca en el expediente urbanístico por obras no autorizadas que incluye la construcción de 18 trasteros vinculados a una sociedad relacionada con la ya exconcejala de Hacienda, Rosalía Serrano, que dimitió el pasado 15 de octubre en medio de una gran polémica.

