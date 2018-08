La Policía y la Guardia Civil declaran la guerra al menudeo de droga en Segovia Mercancía inacuatada a una banda organizada que operaba en varias comunidades. / Antonio Tanarro Las autoridades muestran su preocupación proque las «las itervenciones son prácticamente diarias» CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Sábado, 11 agosto 2018, 12:54

Los números que salen a la luz quizás no sean demasiado llamativos. Es posible que no les generen una inquietud especial. Y ahí está el problema: la asunción del tráfico de drogas y del consumo de estupefacientes como algo casi natural, del día a día. Otros delitos son mucho más impactantes; pero los responsables de la lucha contra el narcotráfico en la provincia no caen en la autocomplacencia. Al menos es lo que les ha dicho la nueva subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín. La máxima representante de la Administración central en la provincia se ha tomado muy en serio combatir este delito.

La información que ha recabado en las primeras semanas en el cargo le han preocupado. En la provincia y en la capital hay muchos focos de venta de sustancias ilegales. El objetivo de la subdelegada, atajarlos y erradicarlos. En concreto, la zozobra que expresa Lirio Martín se refiere a la cantidad de operaciones organizadas y de intervenciones aisladas que tienen que ver con la incautación de pequeñas dosis. El tráfico a pequeña escala, de cantidades escasas para el consumo casi instantáneo, le inquieta a la responsable del Ejecutivo central en Segovia.

Por eso, ha mandado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que esté aún más ojo avizor con esta práctica de negocio. Primero, no bajar la guardia; y luego, endurecer, reforzar e intensificar la vigilancia y los controles que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional llevan a cabo en su combate contra el tráfico de droga, tanto en el medio rural como en la ciudad. «Vamos a prestar especial atención a los delitos relacionados con el narcotráfico», apuntala la subdelegada su declaración de intenciones. Para ello, también ha instado a la Policía Local a incrementar la colaboración.

Cada vez más jóvenes

Los responsables de esta lucha en la provincia le han trasladado a Lirio Martín algunas circunstancias que envuelven esta clase de delitos. Por ejemplo, han advertido de la edad cada vez más temprana a la que los jóvenes y adolescentes prueban su primer 'porro'.

El 28,3% de la población en edad escolar reconoce haber consumido cannabis en alguna ocasión Plan regional sobre drogas

Los números de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León les dan la razón. A finales de 2016, una de las conclusiones que arrojaba el séptimo Plan Regional sobre Drogas era que el 28,3% de la población en edad escolar reconocía haber consumido cannabis en alguna ocasión. Ese porcentaje aumentaba a casi el 32% para el segmento de la población en general.

La subdelegada del Gobierno en Segovia muestra su preocupación por «la aceptación social» que ha conseguido el consumo de esta sustancia, que recuerda, es ilegal. Por eso, una de las líneas de actuación en la que va a incidir la apuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es el refuerzo de los controles en los entornos de colegios y de parques donde puedan reunirse jóvenes.

La puerta de entrada a otras sustancias

Martín insiste en la gran cantidad de denuncias que tramitan tanto la Policía como la Guardia Civil por el consumo de estupefacientes con menores implicados. Asimismo, subraya la peligrosidad que entrañan estos comportamientos en los que no se perciben el riesgo ni la toxicidad. «El hachís es la vía de acceso a otras drogas, como la cocaína», advierten los responsables que conocen bien este terreno sobre el que trabajan.

La dimensión de la extensión alcanzada por esta problemática de salud, pero con su agravante penal, viene dada por «las intervenciones prácticamente diarias que llevan a cabo tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil».

Esa frecuencia, no siempre conocida por el ciudadano, es la que hace que las autoridades hagan hincapié en que no hay que fijarse demasiado en las estadísticas que 'examinan' el narcotráfico. Sin embargo, si se hace caso al balance de criminalidad de los seis primeros meses del año, en la provincia se han registrado once infracciones penales, tres menos que en el mismo periodo del curso anterior.