La Policía concluye que la caída de una joven italiana sin identificar desde la muralla ha sido «accidental» Zona donde ha caído la joven. La Policía Nacional, que ha contactado con la Interpol, intenta desbloquear su teléfono para contactar con algún familia EL NORTE Segovia Miércoles, 12 septiembre 2018, 18:00

La joven de 25 años que ha resultado herida de gravedad tras precipitarse desde el mirador del Postigo, situado junto al Acueducto romano de la ciudad, ha caído de forma «accidental», según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Estas mismas fuentes, así como desde la Junta de Castilla y León, han explicado que la joven llegó en estado «grave» al Hospital General de Segovia en torno a las 6:30 horas e inmediatamente fue traslada a la UVI donde continúa con varias fracturas en ambas piernas y en la mandíbula, informa Efe.

Ha sido un trabajador del servicio de limpieza quien ha encontrado la joven y ha avisado a la Policía Local. La joven había tratado de arrastrase, pero no ha podido articular palabra. La investigación policial, que ha servido para determinar que la caída se produjo de forma accidental y que no fue provocada por terceras personas, se centra ahora en tratar de identificar a la joven, ya que no en el momento de la caída no portada ningún tipo de documento personal, tan solo unas llaves y un teléfono en italiano que estaba bloqueado. La Policía Nacional, que está en contacto con la Interpol, está intentando desbloquear el móvil para contactar con los familiares de la joven.