«De los poetas de la tierra, y además mayores, nadie se acuerda» Mercedes Robledo, durante la entrevista. / Antonio de Torre La poeta segoviana Mercedes Robledo ofrece este viernes un recital en la Biblioteca Pública CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 10 octubre 2019, 20:00

Mañana viernes, a las 19:30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Segovia, la poeta Mercedes Robledo ofrecerá un recital lírico en compañía del guitarrista y compositor Gaspar Payá. Robledo recitará poemas propios, algunos incluidos en los poemarios 'Poemas de amor' y 'Mixtura', y rendirá homenaje a poetas de las generaciones del 98 (Antonio Machado y el segoviano José Rodao), el 27 (Rafael Alberti, Gerardo Diego, Federico García Lorca) y el 36 (Miguel Hernández), recitando algunas de sus composiciones más conocidas. La poeta segoviana reaparece así después de una baja por enfermedad. «Sigo escribiendo, pero no tan seguido. Ya no es aquel torrente de poemas que salió en un momento determinado de mi vida. Las musas están en los sentimientos, en el amor, en la pena...», reflexiona.

La poesía de esta maestra jubilada es descriptiva y, parte de ella, tiene Segovia como fuente de inspiración. «Para mí, la poesía es una forma de expresar mis sentimientos, mis impresiones. Hay poemas que son un homenaje a Segovia, a algunos de sus lugares, porque nacen de lo que yo siento cuando paso por esos rincones tan hermosos».

Mercedes Robledo reivindica a los poetas segovianos de su generación, e incluso más jóvenes, que permanecen ocultos y no reciben el apoyo de los que empiezan a despuntar. «Hay personas de distintas profesiones que escriben extraordinariamente. Me refiero a Luis Pérez, David Cruz, Chon Bueno... Ahora surge alguien que es muy joven, a veces hasta foráneo, y empieza a recibir homenajes, premios y demás distinciones, pero de los poetas de la tierra, y además mayores, nadie se acuerda. A mí me han llegado a decir que es mejor premiar a un joven porque yo ya tengo la pensión de jubilada, cuando yo nunca he pedido dinero, pero sí el reconocimiento de mi trabajo, como escritora de poesía. A estos poetas de los que no se habla yo los llamo los poetas-topo».

Dotada de una gran sensibilidad y una bella voz, la poeta segoviana destaca que las mujeres leen más que los hombres («es una evidencia») y promete una velada deliciosa con los poemas de Rodao, Machado, Alberti o Hernández. De Lorca cantará dos canciones populares, 'El Café de Chinitas' y 'Anda jaleo'. El poeta segoviano Norberto García Hernanz presentará el recital.