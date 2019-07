«No podemos más, por cada veinte abandonos solo hay dos adopciones» Beatriz Touriñán, con dos perros de la protectora Animalejos. / A. Tanarro La protectora Animalejos tiene 170 animales a su cargo,el doble del que permite su capacidad MARÍA SOPENA Segovia Sábado, 13 julio 2019, 12:53

«Es un desastre absoluto» dice Beatriz Touriñán, una de las responsables de la protectora Animalejos. La asociación tiene ahora mismo más de 170 animales a su cargo, cuando las instalaciones inicialmente, estaba pensadas para mucho menos de la mitad de capacidad. «Menos mal que contamos con la colaboración de las casas de acogida, sino sería inviable», afirma. Su propia casa es una de ellas. De hecho, es la que más animales tiene en acogida: «Me levanto a las cuatro de la mañana para limpiar», dice. Beatriz ya no puede más. «Los perros que yo tengo en casa, muchos tienen problemas de comportamiento ya que en la protectora esos animales van a peor muchas veces». Ella les ayuda a rehabilitarse para que esos animales puedan ser adoptados algún día pero todo esto es un proceso largo. «Es muchísimo trabajo que no deja de ser voluntario y yo tengo que trabajar porque tengo familia». Beatriz no puede estar mucho tiempo fuera de su casa, tiene que atender a dos perros diabéticos a los que tiene que medicar todas las mañanas y todas las noches.

Animalejos no recibe ninguna ayuda pública. El dinero del que dispone es el que le proporcionan sus escasos socios. «Esperamos que la Diputación recapacite y empiece a ofrecer otras alternativas». Esta protectora se está viendo obligada a cerrar las puertas a más animales. «No tenemos un duro», dice. No tienen dinero para pagar el sueldo del empleado de la protectora y no les llega para cubrir los gastos veterinarios. «Antes de ver que un animal está sufriendo y no le pueda llevar al veterinario, preferimos atender a los que tenemos ahora y que estén en condiciones».

Recuerda Beatriz que el otro día llamó Seprona para avisar que se habían encontrado dos cachorros en una tubería y que cuando llegó para recogerlos no eran dos sino cinco. «Me vi en la obligación de cogerlos porque, si no, iban a ir directos al matadero». Si ellos no se hacen cargo de los perros, es la perrera quien se encarga. «Nosotros intentamos que los perros no lleguen a entrar en la perrera porque cobran 150 euros por perro para sacrificarlo. No queremos que esa gente cobre por no hacer nada por el animal».

El peor año

Este ha sido, con diferencia, el peor año desde que Animalejos abriera, hace cinco. Los pasados años daban en adopción una media de 150 perros; en 2019, a mitad de año, solo llevan 25. «Hay que tener en cuenta que todos los animales que tenemos están chipados, vacunados y desparasitados», dice la responsable. Es mucho dinero invertido y esta protectora pide un donativo de 120 euros cada vez que da un perro en adopción. Aunque no cubre todos los gastos, ese dinero ayuda a seguir, pero si no hay adopciones tampoco hay dinero para continuar con su labor. En verano, suele empeorar la situación «porque aparecen muchas alergias que nunca habían tenido, todos los perritos o gatitos que se compraron en navidades ahora estorban, ya no son tan graciosos». Beatriz añade que el mes al que más miedo tienen es septiembre, comienzo de la temporada de caza y cuando se empieza a probar a los perros para ver si valen o no valen. Afirma que han barajado muchas opciones y que de momento no se plantean cerrar las instalaciones porque son muy buenas y sería una pena que las perdiéramos. «Nos ha costado mucho llegar hasta aquí». El problema de esta protectora es que tiene un ritmo de recogida de animales muy alto con muy pocas adopciones y escasos ingresos. Ahora mismo están pensando varias iniciativas para conseguir que mejore la situación. Animalejos va a lanzar una campaña con camisetas, bolsas de tela, pulseras y demás que la gente podrá comprar «a ver si de esa manera podemos recaudar fondos ofreciendo algo, no solamente queremos pedir por pedir sino que queremos dar algo a cambio». Además, en agosto van a llevar a cabo un concurso de perros. El 10 de julio lanzaron por Facebook un mensaje ante la situación de la protectora. Beatriz no pensaba que esta petición de ayuda iba a tener tanta repercusión pero han aumentado las donaciones y se han recibido muchos mensajes de apoyo.