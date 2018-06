Podemos busca líder municipal Guillermo San Juan (i), Visitación García y Daniel Gómez, frente al Ayuntamiento. / Antonio Tanarro En cinco días se sabrá si Visitación García, Daniel Gómez o Guillermo San Juan toma el relevo de Natalia del Barrio CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Martes, 19 junio 2018, 14:38

Podemos Segovia está inmersa en la elección del que será el nuevo secretario general en la capital, tras un periodo de unos meses dirigida por una gestora a raíz de la salida de Natalia del Barrio. Tres candidatos han dado el paso adelante para liderar a la formación morada ante el reto de las elecciones autonómicas y municipales del año que viene. Por primera, las siglas afrontan el asalto a los ayuntamientos, por lo que el futuro líder tendrá por delante la misión de aglutinar apoyos para que la opción de Podemos tenga posibilidades de gobierno en la ciudad. La campaña permanecerá abierta hasta el lunes, aunque el resultado de las votaciones se conocerá el día 21. Los candidatos responden a estas cuatro cuestiones:

1 ¿Por qué se presenta a la secretaría municipal?

2 ¿Cuál es la actual situación de Podemos en Segovia?

3 ¿Qué opina del acuerdo marco firmado con IU y Equo?

4 ¿Cuáles son sus objetivos y qué necesidades tiene Segovia?

«Los hijos, como el mío, han tenido que marcharse porque no hay trabajo» visitación garcía

Visitación García, de 68 años y jubilada en la actualidad, ha estudiado Magisterio Musical y Turismo y ha trabajado en varios sectores, tanto por cuenta ajena como propia llevando negocios familiares. Cuenta con la experiencia de haber sido concejala en San Cristóbal de Segovia.

1 – Me presento por imperativo legal. Tiene que haber una candidatura femenina para que haya elecciones. Mujeres hay muchas; de hecho Natalia del Barrio lo ha hecho muy bien; pero nadie quiso presentarse.

2 – Desde enero estamos sin secretario general. Aunque siempre funcionamos de manera colegiada, hay que tener un secretario general. Estamos a la espera de organizarnos, pero no abandonados de la mano de Dios. Podemos ha salido mucho a la calle y ahora no lo estamos haciendo tanto porque no tenemos dirección. Mis compañeros y yo nos presentamos a un cargo interno que conlleva tomar decisiones, y eso lleva aparejado un grupo de coordinación. Pienso que cuanto más numeroso y amplio sea, mejor que mejor.

3 – Nos tenemos que reunir con Izquierda Unida y con Equo, una reunión de programa, programa y programa. Por otra parte, soy partidaria de unas primarias conjuntas. Es decir, una vez elegidos los que creemos que son mejores, hay que hacer unas primarias conjuntas para ver quién va y dónde va. En Podemos tenemos además la rectificación de género, por lo que una mujer, aunque saque muchos menos votos que otros candidatos, va a ir en segunda posición

4 – El objetivo tiene que ser el aumentar las inscripciones; debemos salir a la calle, explicar qué somos y qué hacemos. Nuestros procuradores y diputados cobran unos salarios mínimos y el resto es para ONGs o para el partido. También es un objetivo feminizar aún más la sociedad. Tiene que desaparecer esa realidad de que las mujeres ocupen cargos menores. Por otro lado, la despoblación en la provincia es una auténtica pena. Los hijos, como el mío que está Berlín, se han tenido que marchar porque no tienen trabajo.

«Estoy a favor de una confluencia para multiplicar, y no solo para sumar» Guillermo San Juan

Guillermo San Juan es diplomado y graduado en Educación Social y máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia. Actualmente es técnico en servicios sociales en el ámbito de la inclusión social e intervención socioeducativa en pueblos.

1 – Mi candidatura es fruto de un proceso lógico dentro de las responsabilidades que ido adquiriendo en la dinámica de coordinación de los equipos de trabajo. Además, también los propios compañeros me han apoyado y había cierto consenso.

2 – Podemos tiene una particularidad: es un partido en movimiento. Una parte importante de la participación es por Internet. Presencialmente, es más fluctuante. Podemos se activa y crece mucho en tiempos de precampaña y campaña; pero si hablamos en términos de calidad, también hay un trabajo constante de análisis y de proyectos.

3 – Ese acuerdo marco nace de un mandato democrático de las bases de Podemos. Más del 90% de los inscritos apoyaban la confluencia; ahora toca desarrollarlo territorialmente, y por supuesto también a nivel municipal. Estoy a favor de una confluencia que no se ponga techos de cristal y que sirva para multiplicar, no solo para sumar. Ha de ser funcional para conseguir el cambio político y en las condiciones de vida.

4 – Llevamos varios meses trabajando fuera de los focos con un equipo muy solvente. Hay proyecto e ideas para relanzar Segovia, porque potencial hay. Estamos en un momento en el que el turismo es el sector que más crece; pero igual que vienen más turistas, también se van más segovianos. Este no puede ser por sí mismo el motor de la economía. También estamos inmersos en visibilizar la precariedad laboral en ciertos ámbitos, como la hostelería, la ayuda a domicilio o la limpieza de edificios y locales, que además son sectores muy feminizados. Una parte del proyecto político está enfocado en las pymes y los autónomos.

«Cuando nos dicen que no somos políticos profesionales, es un piropo» Daniel Gómez

Daniel Gómez es técnico superior en diseño gráfico e ilustración, técnico superior en gráfica publicitaria, titulado en Diseño de Productos y artista multidisciplinar. Ha trabajado en empresas de diseños, de decoración y arte.

1 – Me presento por las ganas de cambiar las cosas. No basta con criticar en el bar, sino que hay que dar un paso al frente. Cuando dicen que no somos políticos profesionales, es un piropo, porque esos políticos nos han traído hasta esta situación de precariedad y corrupción.

2 – Podemos se tiene que plantear tres objetivos. Uno, trabajar con nuestra procuradora regional, Natalia del Barrio; también confeccionar un programa electoral que se identifique con el mayor número de personas posible y que nos dé las llaves del Ayuntamiento. Luego, ganar el gobierno municipal y demostrar que gobernamos mejor que los demás. Ahí están Madrid o Barcelona. Hemos ido a sitios donde nadie va y muchos nos agradecen que acudamos sin pretensiones de ponernos medallas ni de fagocitar ninguna causa.

3 – Lo veo como un punto de partida. La confluencia ya está hecha porque en ciudades como Segovia ya hay sinergias creadas. Si por mi fuera, trabajábamos juntos desde ya, con el respeto a la idiosincrasia de cada partido, de una forma sana, natural y desde la generosidad. Es importante ir juntos, pero no solo por presentar una lista electoral, sino que ha de ser la consecuencia del trabajo continuo en común. Creo que sería de tontos no aprovechar la experiencia de Izquierda Unida.

4 – La falta de empleo, la despoblación o la falta de calidad de servicios esenciales son algunos ejes básicos de la campaña. Me he reunido con gente del movimiento vecinal que me ha planteado cuestiones concretas, como la mejora del transporte público o la revisión de los impuestos. En otras ciudades ya trabajan en un IBI gradual, por ejemplo.