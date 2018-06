El 6% de la población con edades superiores a los 60 años ha sufrido alguna forma de abuso Oficinas de Cruz Roja en Segovia, desde donde se coordina el programa de atención a personas mayores. / A. de Torre Cruz Roja impulsa la atención a personas mayores para prevenir casos de maltrato CLAUDIA CARRASCAL Segovia Lunes, 18 junio 2018, 14:24

Insultos, vejaciones, desprecios, abuso económico, estafas, abandono, e incluso, maltrato físico son actos que sufren a diario los mayores, pero que permanecen ocultos en una sociedad que no valora lo suficiente el papel que ejercen los más veteranos. Además, en la mayoría de los casos esto tipo de conductas despectivas o violentas proceden directamente de sus familiares o cuidadores.

Según la ONU, la población mundial de los mayores de 60 años crecerá más del doble en treinta años. Es decir, de los 542 millones de mayores de 60 que había en 1995 pasará a los 1.200 millones en 2025 y estima que entre el 4% y el 6% han sufrido alguna forma de abuso y maltrato en las últimas décadas de vida. Por lo tanto, en Segovia, donde según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2017 había 34.485 personas mayores de 65 años, en torno a 1.720 estarían pasando por esta situación.

El maltrato hacia las personas mayores es una problemática social que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de mayores en todo el mundo. Se trata por tanto de un asunto que necesita una respuesta por parte de la sociedad, de instituciones y organizaciones. Es el caso de Cruz Roja, que busca promover una convivencia sin violencia en la vejez a través de un programa pionero, que creó en 2017 y que estrenó en Segovia el pasado mes de enero.

Se trata del proyecto 'Buen Trato a las personas mayores: Promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato', que por el momento trabaja con 35 personas de la provincia de Segovia para combatir esta problemática social a través del respeto, la educación en valores y la concienciación de la población. La prevención es su línea de trabajo por excelencia, aunque otro de sus objetivos prioritarios es destapar los casos de maltrato para poder erradicarlos, ya que se trata de una lacra muy delicada y oculta en la sociedad. «Es un trago muy duro para ellos por los vínculos con la persona que ocasiona estos tratos, además, les supone una doble victimización y una vergüenza ante los demás, por lo que prefieren no verlo como maltrato», asevera la trabajadora social responsable del proyecto en Segovia, Alba Miguelañez.

La vergüenza y la culpa son los principales motivos por los que los mayores esconden estos abusos que sufren en su día a día, hasta el punto de que en la mayoría de las ocasiones los normalizan y ni siquiera ellos mismos son conscientes de que sufren maltrato físico, psicológico, o ambos. Precisamente, para visibilizar esta situación y tratar de erradicarla el pasado viernes, 15 de junio, se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez.

Esta losa que llevan una parte de las personas de la tercera edad no es fácil de identificar, ni siquiera para los profesionales o para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las denuncias son prácticamente nulas y cuando las hay acaban retirándose por los vínculos familiares o por miedo al abandono por parte de la persona que se hace cargo de ellos, explica Migueláñez.

Es una cuestión muy compleja en la que no siempre la mejor solución es denunciar, asegura. De ahí la importancia de detectar cada caso y trabajar de forma individualizada con ellos, pero también de sensibilizar, prevenir y dar herramientas a las potenciales víctimas.

Vulnerabilidad

El proyecto está destinado a personas mayores de 65 años que han sufrido o sufren maltrato y no tienen recursos para superarlo, también para aquellos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad frente al maltrato. Por eso, otro de los pilares fundamentales y que, según Migueláñez, más resultados puede dar a largo plazo es trabajar, tanto de forma individual como colectiva, con los sentimiento y emociones para lograr su empoderamiento y, así, ayudarles a que pierdan los miedos. «Tienen que ser conscientes de su situación y afrontar su propio cambio a través de un proceso que realizan acompañados por profesionales», detalla.

Desde Cruz Roja consideran maltrato cualquier acto que ocasiona un daño en una tercera persona, por eso, no solo se limita a las agresiones físicas o psicológicas que proceden del ámbito familiar o de cuidados domésticos. También engloban en esta problemática las estafas o timos de empresas privadas hacia los mayores, las trabas institucionales o la violencia de género.

De hecho, los casos más complejos son los que combinan varios tipos de malos tratos. Uno de los ejemplos que Cruz Roja detectó durante el diseño de este programa es el del abuso económico, psicológico y físico que ejercen personas de mediana edad, adictas a las drogas, hacia sus padres, ya vulnerables, para conseguir dinero. Normalmente son personas que se ponen agresivas cuando les niegan el dinero y las presiones que sufren los mayores en un caso de este tipo son enormes. A su juicio, uno de los pilares esenciales para ayudar a estas personas es promover un marco positivo de convivencia, así como prevenir, proteger y apoyar a quienes lo sufren y para ello es muy necesario cambiar la realidad existente e influir en la imagen que la sociedad tiene de las personas mayores.

Los prejuicios hacia este colectivo son incontables y hay una clara tendencia a definirlos por rasgos como la debilidad o la improductividad. En este sentido, Migueláñez critica que en pleno siglo XXI, con una esperanza de vida que supera los 83 años y se aproxima a los 84 en Castilla y León, todavía se tenga el concepto de que una persona que se retira del mercado laboral deja de ser válida. «La sociedad no valora a aquellos que no producen ni generan riqueza, sin embargo, es triste que no se valore el enriquecimiento social, el conocimiento y la cultura que irradian los mayores», sostiene.

Además, la labor de los mayores de 65 años se ha multiplicado en los últimos diez años como consecuencia de las etapas de crisis e inestabilidad económica. Los mayores ahora también se encargan del cuidado habitual de los nietos, de las labores domésticas, no solo en su hogar, sino también en el de sus hijos, y en muchas ocasiones vuelven a ser responsables del sustento económico de su familia. Migueláñez insiste en que son un pilar fundamental de la sociedad y anima a destruir estereotipos que sitúen a los más veteranos «fuera de la sociedad». Asimismo, aboga por dar un giro a las políticas y a la mentalidad que permitan reducir hasta erradicar esta problemática, igual que está ocurriendo con la violencia de género, de la que hace 20 años apenas se hablaba y hoy, afortunadamente, forma parte de la agenda política y de cada una de las acciones de las organizaciones. «El primer paso es hablar de ello, denunciar los casos extremos y evitar la victimización, la vergüenza y el miedo que acompaña a las personas que la sufren», sentenció.