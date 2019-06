La plaza que se viste de escenario A la izquierda, miembros del Taller Municipal de Teatro, entre ellos Maite Hernangómez. / Óscar Costa El Taller Municipal de Teatro, asentado en San Nicolás desde hace más de tres décadas, repasa sus inicios en la restaurada y gélida iglesia románica LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Lunes, 3 junio 2019, 11:58

Los soñadores del Taller Municipal de Teatro descubrieron la iglesia de San Nicolás una tarde de 1987. Maite Hernangómez, su directora, aún tirita al recordar el frío en una construcción románica que se remonta al siglo XII y que acababa de ser restaurada por el Ayuntamiento. La obra aún no había sido recibida oficialmente y, por tanto, no se podía usar la calefacción. Hacía tanto frío que los profesores daban clase con gorro y bufanda, así que el grupo compró una gigantesca estufa que se calentaba con leña de encina que acumulaban en el patio trasero. Llegaban una hora antes de dar clase para que el invento cogiera temperatura. Así echó a andar un proyecto que ha exprimido las posibilidades de un escaparate envidiable para sus representaciones. Y que mantiene el espíritu 32 años después. Así es como el teatro devuelve el latido al barrio de los Caballeros.

Hernangómez, una mujer ilusionada casi por castigo, recuerda ir llorando a sus primeras clases y llevaba dos varillas que usaba en su etapa en Polonia para medir los puntos geotérmicos. «Allí había carreteras rectas llenas de accidentes». En la restauración de la iglesia, se recuperaron valiosos objetos enterrados. Y aquellas varillas se disparaban misteriosamente en su interior. La respuesta fue un artilugio de madera que también habían descubierto en Polonia y que reducía la ionización del aire y 'limpiaba' el ambiente. Después, se lo regalaron a vecinos con problemas similares «Explicaciones no tengo. Había una humedad real y palpable de la obra. Y cuando hicimos la medición con las varillas, aquello giraba que no veas por la zona del ábside». La directora del taller estudiaba Medicina en la Universidad Complutense de Madrid cuando conoció al escritor José Luis Alonso de Santos, que tenía un grupo de teatro independiente paralelo al teatro comercial. Estuvo combinando sus estudios con el taller. «Me gustaba mucho el teatro, pero no el ambiente de divismo y competitividad. Cuando me molestaba, volvía a estudiar y me aprobaba la anatomía de un batacazo». Se fue con su primer marido, Luis Álvarez, a estudiar teatro a París después de completar tres años de Medicina. Francia decidió entonces por ella y apostó por la licenciatura de teatro.

En París tuvo la oportunidad de trabajar con maestros de la época como el polaco Jerzy Grotowski, una figura reconocida que trascendió al régimen comunista. Terminada la licenciatura, interpretó 'Macbeth' en francés. Aún guarda artículos en prensa sobre la función sobre ella, pues no era habitual encontrar españoles en el teatro galo. Acabados sus estudios, se marchó en 1977 a Polonia. «Fue lo mejor que me he encontrado en mi vida». Habla de un grupo comprometido, con las ayudas justas para tener un sueldo modesto. «Me pareció ideal, yo quería ser actriz allí».

Pone en valor un público muy culto. «Cuando llegué allí, todo el mundo conocía a Lorca o Valle-Inclán. Ese nivel cultural no lo encontraba en España ni de lejos». Estuvo en varias temporadas de tres o cuatro meses y acabó casándose con un polaco, Andrzej Szkandera. Participó en un grupo 'parateatral', proyectos de vanguardia que no terminaban en una representación. La lucha obrera en los astilleros de Gdańsk activó en 1980 la lenta caída del régimen, que aguantó una década con el apoyo de Rusia, que blindó entonces la frontera con sus tanques pero no repitió las masacres de Praga o Budapest. «Nosotros estábamos ya buscando casa porque nos queríamos quedar. Yo había venido a Madrid por un encargo del Ayuntamiento y pensaba volverme con mi hija, pero al final el que vino fue él porque estaban cerrando el país».

Iglesia y plaza de San Nicolás. / Ósca Costa

Esa nostalgia polaca se nota en su discurso. «Me gustaba mucho hablar su lengua, que me pagaran un sueldo y no tener que preocuparme nada más que por hacer bien mi trabajo. A nivel social, en los pueblos más apartados, una actriz era mucho más que una ingeniera o una médica. Lo contrario que pasaba aquí, que cuando vine tenía que decir que era músico porque más o menos se creían que una actriz era una puta». Lamenta la comparación del respeto en otros países con el lento avance de la consideración en España. «Aquí todo es muy difícil».

Hernangómez, madrileña con orígenes familiares en Muñopedro, se fue a vivir a Cuevas de Valle, un pequeño pueblo abulense de la Sierra de Gredos. Una opción auténtica pero aislada, así que valoraron irse a Granada o Segovia. Eligieron la segunda opción por proximidad. Conocía a Julio Michel de su época en París y el fundador de Titirimundi hizo de mediador porque el gobierno municipal del socialista Miguel Ángel Trapero buscaba un proyecto teatral. «Fue él quien nos abrió las puertas y así se empezó a pergeñar el taller». El edificio de la plaza de la Merced que hoy ocupa la Junta de Castilla y León estaba entonces vacío tras marcharse su anterior huésped, Sección Femenina. Allí arrancó con en tres pequeños espacios acondicionados el Taller Municipal de Teatro en 1984, con el Juan Bravo aún cerrado. Hubo actuaciones en la Plaza Mayor y el patio de Armas del Alcázar acogió los primeros montajes ( 'Las viejas difíciles', de Carlos Muñiz) con un éxito multitudinario. La Junta se instaló después en su sede y el Ayuntamiento ofreció dos opciones: la Casa de la Tierra o la iglesia de San Nicolás.

Desembarcados en la iglesia, apostaron por compartir el espacio con la ciudad. «Esto es muy bonito, no nos podemos limitar a dar clases». Así surgió un centro permanente que convirtió a San Nicolás en una referencia teatral a través de la formación y de representaciones. Estudiaron la opción de crear una enseñanza estructurada en tres años, pero la ciudad no tenía volumen. La apuesta fue trabajar cada año con una obra. A eso se añadió una programación profesional como muestra a la ciudad y espejo a sus alumnos. El aforo, de 120 personas, se llena regularmente. Así surgió el calendario de viernes abiertos –una obra mensual desde otoño a primavera– o la maratón de la noche de San Juan, una apuesta arriesgada. «Tenía que ser un trabajo cómico con mucha energía para que la gente no se fuera a las dos de la mañana. La primera noche teníamos un miedo terrible a que se quedaran solo los borrachos». La plaza tiene una inclinación inmejorable hacia la iglesia.

El taller tiene este año 120 alumnos, 28 más que el año pasado, entre los cuatro grupos por edades, un taller de lectura teatral y otro de cuentos. Hernangómez y Virginia Rodero dan clase alterna durante el primer trimestre y se dividen después los cuatro grupos para preparar las representaciones. La primera cantera es un grupo de 12 y 13 años que prepara este año una representación de 'El Principito' solo para sus familias. «A veces les sirve de motivación para los exámenes. Para ellos, esto es una válvula de escape». El segundo grupo, de 14 a 19 años, interpretará 'Momo', una novela de Michael Ende que cuenta la historia de unos hombres que parasitan el tiempo de los demás. Una niña, Momo, es la encargada de revertir la estafa. Es un tema que los adolescentes ven de máxima actualidad. La obra se interpretará los días 28, 19 y 30 de junio a las 21:00 horas.

Antes, los días 14,15 y 16, verá la 'Sueño de una noche de verano', todo un intensivo de William Shakespeare para el primer grupo de adultos, de 20 a 45 años. Hernangómez insiste el «esfuerzo» para interpretar al dramaturgo «de una forma digna». En la noche de San Juan, se juntan en el bosque tres personajes totalmente distintos –los nobles atenienses, los personajes mágicos y los artesanos– que revolucionan la escena, con esa cambiante percepción amorosa.

Será el grupo de veteranos, desde aproximadamente los 45 años, quien descorche las actuaciones este viernes, sábado y domingo con dos obras de Valle-Inclán, 'La rosa de papel' y 'Las galas del difunto', para dar cabida a un grupo numeroso con 20 personas. Recuperan lo que el autor bautizó como el esperpento de la España de principios del siglo XX, traumatizada por el desastre colonial de 1898, a través de unos espejos cóncavos y convexos que deforman la imagen y, en su manera, la realidad. Traen a escena una sociedad pobre, analfabeta y miserable. Las tres obras hacen el jueves un ensayo con público. El picante lo pondrá la enérgica noche de San Juan, que arranca con una compañía conocida como Yllana y su 'Gag Movie', la historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo y los límites de un fotograma.