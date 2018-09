El plan municipal de empleo facilita un centenar de contratos en año y medio Varios jóvenes hacen cola ante la oficina del Servicio Público de Empleo / Antonio De Torre La plataforma Segovia Activa cuenta con 4.300 usuarios y 130 empresas suscritas CLAUDIA CARRASCAL Segovia Viernes, 7 septiembre 2018, 17:44

Las más de 6.300 personas que todavía se encuentran paradas en Segovia e inscritas como demandantes de empleo tienen una oportunidad de encontrar trabajo a través del servicio de empleo municipal. El portal Segovia Activa se ha convertido en una herramienta esencial para aquellos que buscan un trabajo en la ciudad, independientemente de su nivel de estudios. El proceso es simple, en tan solo unos minutos el usuario puede registrarse introduciendo sus datos personales, académicos y experiencia laboral para acceder a decenas de ofertas de trabajo, pero también a cursos formativos que les permiten mejorar sus conocimientos y habilidades en idiomas o tecnología, entre otros campos. Para acceder a estos empleos no es necesario estar empadronado en la ciudad, ni siquiera estar dado de alta en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl).

La plataforma, que se puso en marcha a principios de 2016, ya cuenta con 4.281 usuarios. Aunque no fue hasta mediados del mismo año cuando el servicio de empleo del Ayuntamiento de Segovia obtuvo la licencia y se consolidó como agencia de colocación. Además, en este periodo se han registrado 181 empresas que han publicado un total de 137 ofertas de trabajo y han realizado al menos 29 contrataciones, aunque no siempre las empresas informan del personal que contratan, tal y como exige la concejalía, por lo que la cifra es todavía mayor.

Además, teniendo en cuenta la actividad de desarrollo económico que ejerce la misma concejalía y que ha facilitado otras 60 contrataciones, el Ayuntamiento ha contribuido en la colocación de en torno a un centenar de personas en año y medio. Cifras que el concejal de Desarrollo económico, Empleo e Innovación, José Bayón, califica de «muy positivas» para el corto periodo de tiempo que lleva en funcionamiento y que demuestran la necesidad de que el Consistorio se implique en el fomento del empleo de calidad, a pesar de que no es competencia local, sino que es un área que depende del Gobierno autonómico.

«No le corresponde al Ayuntamiento invertir en el desarrollo de políticas de empleo, sin embargo, sí que es su misión impulsar el desarrollo de la ciudad y crear un modelo de sociedad basado en el incremento de la actividad económica y en el bienestar de sus habitantes», subraya. Por eso, el Ayuntamiento colabora con la Junta de Castilla y León en la preparación y ejecución de diferentes programas de empleo. Otro de los motivos esenciales es que el empleo constituye una herramienta esencial en la lucha contra la despoblación. Una de las principales lacras de la ciudad de Segovia que continúa perdiendo población a pasos agigantados, de hecho, en 2017 perdió un 1% y se quedó en 51.756 habitantes, lo que supone 501 menos que en 2016.

Contactos con empresas A través de los programas de empleo directo, la Concejalía tiene constancia de al menos 29 contrataciones. No obstante, la cifra es mucho mayor si se tiene en cuenta el segundo pilar, el desarrollo económico. «Los contactos que se hacen en los eventos y jornadas son tanto o más importantes que las políticas de empleo directas», explica el concejal, José Bayón. En este sentido, considera que el primer paso para incentivar la creación de empleo en una ciudad como Segovia es conseguir la implantación de nuevas industrias y la ampliación de las existentes. Para ello, la concejalía mantiene contactos constantes y trata de ofrecer las mejores condiciones para su asentamiento y desarrollo. Uno de los últimos ejemplos es el de Drylock Technologies, la multinacional belga de productos de celulosa, que ha hecho sus primeras contrataciones a través de los contactos con la universidad y los centros formativos de la ciudad que le ha proporcionados por la concejalía, así como de una selección que ha realizado entre los inscritos en el portal de empleo. En total se espera que esta empresa oferte 130 puestos de trabajo. Hasta la fecha, ha realizado medio centenar. En estos casos, el Ayuntamiento no solo ofrece facilidades a la hora de contratar y hacer el primer cribado del personal, sino que también da otras facilidades y colabora en la búsqueda de parcelas y locales adecuados a la actividad. A lo largo de los últimos meses otras compañías vinculadas a las nuevas tecnologías como Vector, Seidor y Delonia también han recurrido al servicio de la concejalía para realizar contrataciones en la ciudad. En total, este sistema de asesoramiento municipal ha permitido realizar más de 60 contratos. Bayón cree que el sector tecnológico ofrece grandes oportunidades a una ciudad en la que nunca se ha potenciado la industria. «Es un sector que no depende tanto de grandes inversiones como de talento, de una buena ubicación y de condiciones específicas necesarias como la red 5G que se está implantando en Segovia», sostiene. Por eso, a su juicio, «la ciudad puede competir y buscar nuevas oportunidades en un área tan puntera como la vinculada al desarrollo tecnológico».

El presupuesto que la concejalía destina anualmente a los planes de empleo ha aumentado notablemente en los últimos años. En 2018 la partida es de 721.000 euros, es decir, el 1% del presupuesto municipal y del 10% de las inversiones reales. Los programas formativos que incluye llegan a más de 2.200 personas.

De los cerca de 4.300 inscritos en la plataforma un total de 3.177 han completado todos los campos necesarios del perfil para poder acceder a ofertas de empleo y, de ellos, el 61% son mujeres, mientras que el 39% son hombres. En cuanto al rango de edades predominan los usuarios que rondan entre los 30 y los 50 años, ya que suponen el 52% de los inscritos. El 30% son menores de 30 años y el 18% mayores de 50.

Las estadísticas también demuestran que la mayoría de los interesados en encontrar un empleo a través de este tipo de plataformas tienen estudios superiores. En concreto, el 42% tienen titulación universitaria y el 32% ha obtenido algún título de Formación Profesional. Tan solo el 0,2% de los usuarios carece de formación académica, el 2,6% tiene estudios de Educación Primaria, cerca del 8% ha concluido Educación Secundaria Obligatoria y el 10% ha obtenido Bachiller.

Tipos de profesiones

Por ramas profesionales, los más abundantes son los demandantes de empleos vinculados a la empresa, la economía y administración y dirección de empresas. También hay un elevado número de usuarios con formación en publicidad y relaciones públicas, geografía e historia, derecho, educación o periodismo. Muchos menos candidatos hay para profesiones relacionadas con la salud o con la ingeniería. Desde principios de julio las empresas han publicado 19 ofertas de empleo en la página web. Predominan los puestos relacionados con el sector servicios como comercial, agente de viajes, dependiente o personal para limpieza. La duración es muy variada, desde los contratos temporales de dos meses de duración hasta los indefinidos. Lo mismo ocurre con los turnos y las horas de trabajo semanales que van desde cuatro horas hasta cuarenta.

Todas las ofertas han sido previamente revisadas por el personal de la concejalía de Empleo porque, tal y como explica la técnico de Innovación y Promoción Local, Celia Polo, «el Ayuntamiento no puede consentir que se publiquen ofertas discriminatorias o abusivas». Aunque no es frecuente encontrar condiciones de trabajo que excedan lo estipulado por el Derecho Laboral, sí que se han detectado en varias ocasiones con publicaciones en las que se pedían candidatos de un determinado sexo o de un rango de edad concreto. En estos casos el personal se pone en contacto con la compañía y le informan de que la oferta no será publicada si no se cambia ese criterio. «Durante el periodo de entrevistas la empresa puede elegir al candidato que considere más adecuado, pero no es justo que en la oferta se discrimine por edad o sexo», puntualiza.

Este servicio es gratuito tanto para los usuarios como para las empresas, por lo que ya han realizado contrataciones a través de él firmas como Burger King, Vips o Domino's Pizza. Tamara Suárez, responsable de Recursos Humanos de este último establecimiento, señala que en poco más de dos años esta plataforma ha servido a la pizzería para contratar a aproximadamente una veintena de empleados, tanto pizzeros y repartidores como encargados.