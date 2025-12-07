La Pinilla responde a las denuncias ecologistas y rechaza cualquier irregularidad ambiental

El Norte Segovia Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:17 Comenta Compartir

La estación de montaña de La Pinilla ha emitido una aclaración oficial para responder a las informaciones y denuncias que la relacionan con talas irregulares, actuaciones con fines urbanísticos y festivales presuntamente celebrados sin licencia. El comunicado llega tras meses con de acusaciones por parte de colectivos ecologistas sobre la corta de arbolado y movimientos de tierra en parcelas del entorno, con referencias a decisiones judiciales en el ámbito municipal, y también tras críticas por la celebración de eventos en la estación.

Sobre la tala posterior al incendio que tuvo lugar en la zona a comienzos del otoño en Guadalajara y llegó a la provincia de Segovia, La Pinilla asegura que no ejecutó ningún corte y que la actuación fue realizada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y fuerzas de seguridad como cortafuegos perimetral de emergencia para proteger la urbanización. Sostiene, además, que las parcelas afectadas no son propiedad de la estación y que los trabajos causaron daños en infraestructuras internas que ha tenido que reparar sin compensación.

En el plano urbanístico, la empresa afirma que no ha recibido notificación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y que no existe un procedimiento judicial dirigido a la estación. Según su versión, cualquier tramitación urbanística sobre las parcelas citadas es ajena porque La Pinilla no es propietaria ni promotora de esos suelos. Añade que lo único construido por la gestión actual son dos casetas piloto en cota 1.800 metros de altura para uso técnico y que se presentó la documentación requerida por el Ayuntamiento.

La estación también niega que exista un plan para «venderla por partes» o desmantelarla y enmarca las cesiones de explotación en acuerdos puntuales sobre actividades concretas, habituales en este tipo de complejos.

Respecto a festivales y actividades complementarias, La Pinilla rechaza que se hayan celebrado sin licencias. Asegura contar con proyectos técnicos, estudios de impacto, planes de autoprotección y seguros, además de la tramitación conforme a la normativa municipal y autonómica, y defiende la diversificación como vía de sostenibilidad ante el «déficit estructural de nieve».

Por último, anuncia un proyecto privado de reforestación de más de 50 hectáreas con especies autóctonas, con una previsión de 40.000 a 60.000 árboles, y reitera su compromiso con la transparencia y el diálogo para «restablecer un contexto informativo riguroso».