El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Servicios de emergencia, en los accesos a La Pinilla durante el incendio de hace unas semanas. Antonio de Torre
Segovia

La Pinilla responde a las denuncias ecologistas y rechaza cualquier irregularidad ambiental

La dirección de la estación afirma que la UME realizó las talas tras el incendio y que las parcelas no son suyas

El Norte

El Norte

Segovia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:17

Comenta

La estación de montaña de La Pinilla ha emitido una aclaración oficial para responder a las informaciones y denuncias que la relacionan con talas irregulares, actuaciones con fines urbanísticos y festivales presuntamente celebrados sin licencia. El comunicado llega tras meses con de acusaciones por parte de colectivos ecologistas sobre la corta de arbolado y movimientos de tierra en parcelas del entorno, con referencias a decisiones judiciales en el ámbito municipal, y también tras críticas por la celebración de eventos en la estación.

Sobre la tala posterior al incendio que tuvo lugar en la zona a comienzos del otoño en Guadalajara y llegó a la provincia de Segovia, La Pinilla asegura que no ejecutó ningún corte y que la actuación fue realizada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y fuerzas de seguridad como cortafuegos perimetral de emergencia para proteger la urbanización. Sostiene, además, que las parcelas afectadas no son propiedad de la estación y que los trabajos causaron daños en infraestructuras internas que ha tenido que reparar sin compensación.

En el plano urbanístico, la empresa afirma que no ha recibido notificación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y que no existe un procedimiento judicial dirigido a la estación. Según su versión, cualquier tramitación urbanística sobre las parcelas citadas es ajena porque La Pinilla no es propietaria ni promotora de esos suelos. Añade que lo único construido por la gestión actual son dos casetas piloto en cota 1.800 metros de altura para uso técnico y que se presentó la documentación requerida por el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Acusan a La Pinilla de aprovechar un incendio para talar y urbanizar con vistas a construir apartamentos

Acusan a La Pinilla de aprovechar un incendio para talar y urbanizar con vistas a construir apartamentos

La Pinilla construirá mil cabañas fijas y portátiles en los próximos cinco años

La Pinilla construirá mil cabañas fijas y portátiles en los próximos cinco años

Salvemos el Pico del Lobo habla de «atentado» y la empresa amenaza con denunciarla

Salvemos el Pico del Lobo habla de «atentado» y la empresa amenaza con denunciarla

La estación también niega que exista un plan para «venderla por partes» o desmantelarla y enmarca las cesiones de explotación en acuerdos puntuales sobre actividades concretas, habituales en este tipo de complejos.

Respecto a festivales y actividades complementarias, La Pinilla rechaza que se hayan celebrado sin licencias. Asegura contar con proyectos técnicos, estudios de impacto, planes de autoprotección y seguros, además de la tramitación conforme a la normativa municipal y autonómica, y defiende la diversificación como vía de sostenibilidad ante el «déficit estructural de nieve».

Por último, anuncia un proyecto privado de reforestación de más de 50 hectáreas con especies autóctonas, con una previsión de 40.000 a 60.000 árboles, y reitera su compromiso con la transparencia y el diálogo para «restablecer un contexto informativo riguroso».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  4. 4

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  5. 5

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  6. 6 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas
  7. 7 Un vehículo choca contra la escultura del toro en los jardines de la Rubia
  8. 8

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  9. 9

    El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62
  10. 10

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Pinilla responde a las denuncias ecologistas y rechaza cualquier irregularidad ambiental

La Pinilla responde a las denuncias ecologistas y rechaza cualquier irregularidad ambiental