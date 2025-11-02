El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asistentes a la concentración en contra de la planta de biometano en Pinarejos. Mónica Rico

Pinarejos se viste de luto en contra de la instalación de una planta de biometano

Decenas de vecinos escenifican un «réquiem» en la plaza del pueblo para mostrar su total oposición al proyecto

Pinarejos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:16

Multitud de personas vestidas de «riguroso luto» mostraron este domingo en Pinarejos su oposición al proyecto de instalación de una planta de biometano en el ... municipio. Vecinos de la localidad y de otros puntos de la provincia alzaron una vez más su voz para hacer visible su contrariedad a esta iniciativa. La plataforma ciudadana de Pinarejos y la Comarca Oeste continúa así una andadura que inició hace tan solo unos meses con una multitudinaria manifestación que llenó las calles del pueblo.

