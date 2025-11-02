Pinarejos se viste de luto en contra de la instalación de una planta de biometano

Multitud de personas vestidas de «riguroso luto» mostraron este domingo en Pinarejos su oposición al proyecto de instalación de una planta de biometano en el ... municipio. Vecinos de la localidad y de otros puntos de la provincia alzaron una vez más su voz para hacer visible su contrariedad a esta iniciativa. La plataforma ciudadana de Pinarejos y la Comarca Oeste continúa así una andadura que inició hace tan solo unos meses con una multitudinaria manifestación que llenó las calles del pueblo.

Presidido por una gran pancarta, en la que se podía leer «si la planta de biometano se construye, preparémonos para cantar un réquiem por Pinarejos», el acto comenzó dando a conocer las actuaciones que se han venido realizando en los últimos tiempos. Un miembro de la plataforma ciudadana, organizadora de la movilización, dio lectura al manifiesto que se elaboró para la última manifestación celebrada en Madrid. A continuación, se realizó un minuto de silencio y se anunció la relación de los municipios de toda España que han conseguido paralizar la construcción de una planta de biometano. Fueron nombrados uno a uno como muestra de que «sí se puede», tal y como proclamaron los vecinos al concluir la concentración.

Varios momentos de la movilización celebrada este domingo en Pinarejos. Mónica Rico

El luto fue símbolo de duelo por el futuro del pueblo, su paisaje y su identidad, en una convocatoria en la que una vez más se puso de manifiesto que los habitantes de Pinarejos están preocupados por el impacto medioambiental, social y económico que puede tener la planta. Así, tratan de visibilizar el rechazo de la comunidad ante un proyecto que consideran «incompatible con el modelo de vida rural, el respeto al entorno natural y la salud pública».

La plataforma ha cursado escritos a diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León, así como al propio Ayuntamiento de Pinarejos para conocer el estado de los posibles expedientes que se están tramitando en relación con la ejecución de la planta de biometano. También han acudido a manifestaciones en distintos lugares, como Valladolid o Madrid, «para que pare esta locura de la instalación de decenas de plantas de biogás sin ninguna planificación, arrollando a los ciudadanos preocupados por el futuro de sus pueblos», aseguró Pedro Serena, uno de los portavoces de la entidad organizadora.

Los integrantes de la plataforma también han estado presentes en otras manifestaciones en la provincia, como la que hubo en Muñoveros, o en lugares dando a conocer su lucha, como en Navas de Oro. Unas movilizaciones, concentraciones y charlas divulgativas que sirven para mantener el espíritu combativo de unos vecinos que no cejan en su anhelo para conseguir que la empresa desista de sus planes.

Incertidumbre

Y es que, en los últimos tiempos, la promotora de la planta de biometano ha realizado prospecciones y catas en diversas parcelas del municipio, lo que «sin duda alguna quiere decir que no ha parado en su empeño;la planta, nos guste o no, sigue diseñándose». Y temen que pronto el proyecto se presente ante la Junta para evaluar su impacto ambiental.

Mientras esperan la posible llegada de ese momento, continuarán realizando diversas acciones, como es el envío de quejas al Procurador del Común y al Defensor del Pueblo, mostrando su «perplejidad e indefensión» porque la Diputación de Segovia no responde a sus peticiones de mantener una reunión con el presidente, Miguel Ángel de Vicente. También critican que no se tenga en cuenta la opinión de la mayoría del pleno municipal, contraria a la planta.

Al final del acto, se realizó una recogida de firmas para solicitar al alcalde de Pinarejos, Heliodoro Ríos, que emplee todas las herramientas administrativas que posee para paralizar el proceso de estudio e instalación.