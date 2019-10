La Piedad hallada en la iglesia de Santa Eulalia, del siglo XV, recupera su aspecto original María Magdalena García, responsable de la restauración, comenta detalles de la Piedad de Santa Eulalia al delegado territorial. / El Norte La talla de la Virgen ha permanecido diez años oculta y ahora, ya restaurada, podrá ser visitada y admirada MARÍA MARTÍNEZ Segovia Sábado, 5 octubre 2019, 11:55

La Virgen de la Piedad vuelve a la iglesia de Santa Eulalia tras pasar por los talleres de restauración. La imagen es uno de los pocos ejemplos que quedan en la provincia segoviana de tala en caliza policromada, de ahí el valor de recuperarla para que pueda ser vista, venerada y admirada por todos. El delegado territorial de la Junta, José Mazarías, agradeció a la parroquia su precaución para que la Virgen regresara al templo donde se la encontró. Durante diez años ha estado a resguardo en el interior de una de las capillas de la iglesia, sin estar visible para el público. Ahora, el representante de la Junta destaca la importancia de que «los elementos que se vayan recuperando del patrimonio cultural permanezcan en el sitio donde fueron hallados».

Los museos tienen que existir; pero, en este caso, «no hay mejor lugar para contemplarla que aquí». Ruth Llorente, jefa del Servicio Territorial de Cultura y Turismo, también se felicitó de la «responsabilidad» demostrada por los fieles a la hora de valorar el patrimonio y ratificó el compromiso de la Administración regional de apoyar estas actuaciones.

Descubierta en unas obras

Esta Virgen de la Piedad es una pieza cuyo origen se sitúa entre los siglos XV y XVI. Fue descubierta en el año 2009 como consecuencia de una intervención que se realizó para reformar la fachada de la iglesia de Santa Eulalia. «Estaba protegida, no sabemos si por las guerras, al resguardo de bombardeos o incluso por precaución para no ser robada», comentó María Magdalena García, quien ha sido la responsable de los trabajos de restauración efectuados en la talla. La reforma se ejecutó en 2015, pero la imagen hallada en aquellos trabajos quedó 'aparcada' ya que no había presupuesto para su recuperación.

La inversión que ha hecho falta para devolver su esplendor a la escultura ha ascendido a 7.449,87 euros, que han sido cofinanciados con fondos europeos FEDER. La intervención ha sido promovida por el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta en Segovia.

Al principio, el hallazgo sembró cierto desconcierto. No se sabía muy bien qué hacer ya que «no solo estaba cubierta de mucha suciedad, sino también de varias capas de policromía». Al estar tapiada durante siglos, faltaba parte de la cabeza del Cristo y del abdomen, que han tenido que ser reconstruidos. En el resto de las partes se han seguido las líneas de las que ya se tenía conocimiento para ser lo más exactos posibles a la original. «Yo, más que hacer, lo que quería era escuchar a la talla, que es la que tiene que decir los procedimientos a seguir. Una vez que eliminamos las capas originales se empezaron a ver pliegues maravillosos», compartió García. Con el fin de fidelizar al máximo la restauración, no se han reconstruido los dedos ya que no se sabía la forma exacta de cada uno de ellos.

El lugar idóneo

Al concluir la recuperación, se ha buscado el lugar más idóneo para que la figura no sufra ningún tipo de daño. No se ha considerado adecuado colocarla en la hornacina de la entrada de la iglesia, por lo que se ha ubicado en el lateral de la nave de la Epístola, sobre una peana de caliza para que la pieza disponga de una buena visibilidad y no se resienta su conservación.

La idea de una réplica para la fachada y rellenar el «vacío» que hay en el frontal dependerá del presupuesto. A los fieles les gustaría mostrar allí la conjugación del «contraste de la muerte reflejado en el cuerpo de Cristo, con la serenidad de la Virgen, visible en un bello rostro y expresivos pliegues en los ropajes».