Más de 500 personas disfrutan del concierto de la Suffolk Youth Orchestra

Más de 500 personas abarrotaron la noche del pasado martes el patio de armas del castillo de la localidad para disfrutar del concierto que Suffolk Youth Orchestra (Orquesta Joven de Suffolk) ofrecía en la localidad, la primera de las citas incluidas en el ciclo de Noches Sinfónicas, una de las novedades de la programación cultural de verano. El más de medio millar de asistentes pudo disfrutar de un programa en el que casi un centenar de músicos de entre 13 y 20 años brillaron, dando muestras de gran arte y calidad y con unos tintes españoles muy obvios. Violines, violas, violonchelos, contrabajos, arpa, flautas, flautín, oboes, corno inglés, concertino, clarinetes, clarinete bajo, saxofón alto, fagotes, contrafagot, trompas, trompetas, trombones, trombón bajo, eufonio, tuba, timbal y percusión llenaron el escenario para abrir la noche con las Danzas Fantásticas de Joaquín Turina, un tema que tomó inspiración de la música de la Andalucía natal de Turina.

Le siguió 'A Shropshire Lad, Rhapsody for Full Orchestra', de George Butterworth, en el que el público disfrutó especialmente de los clarinetes, las violas o de un solo de flauta. El culmen de la noche llegó de la mano del 'Capriccio Espagnol', de Nikolai Rimsky-Korsakov, compuesta bajo la influencia de la música española. La joven orquesta, bajo la dirección de Philip Shaw, demostró su virtuosismo en la interpretación de la pieza, que incluye episodios de cadencia para violín, flauta, clarinete y arpa y en la que todas las secciones de la orquesta destacaron. El público respondió con largos aplausos y gritos de «bravo». El punto final se puso con 'Pictures at an Exhibition', de Modest Mussorgsky.