Una periodista de Segovia, atacada en Ucrania por un dron ruso

La periodista María Senovilla, natural de la provincia de Segovia, ha resultado ilesa tras el ataque de un dron ruso contra un furgón de ... la misión humanitaria Mission Proliska en la región ucraniana de Donbas. El incidente ocurrió este sábado por la tarde en la localidad de Kostiantynivka, a unos tres kilómetros del frente, según ha informado en sus redes sociales la reportera de Cuatro Lara Escudero, que ha citado expresamente a su compañera.

En el vehículo viajaba personal civil de la organización y dos periodistas, entre ellas Senovilla. El furgón estaba claramente identificado como convoy humanitario y las dos informadoras portaban tanto su equipo de protección como la acreditación de prensa. Pese a ello, un dron FPV -un aparato no tripulado pilotado a distancia- se dirigió de forma directa contra el vehículo. Se trataba de un dron con carga explosiva.

De acuerdo con el relato de Escudero, todos los ocupantes lograron saltar a tiempo del furgón antes del impacto, por lo que resultaron ilesos. El vehículo, eso sí, quedó inutilizado y la ONG no pudo completar su misión, centrada en la evacuación de civiles en zonas próximas a la línea del frente. «De milagro» no hubo heridos, subraya Escudero en su mensaje.

Esta tarde, un dron ruso ha atacado un furgón de la misión humanitaria @MissionProliska en Donbas. Dentro viajaba personal civil de la organización y dos periodistas. Entre ellas, mi compañera @MariaSenovilla . El convoy humanitario estaba perfectamente identificado como tal, y… pic.twitter.com/hc0D8V8duq — Lara Escudero (@Laraesku) November 8, 2025

La periodista de Cuatro critica en esa misma publicación este tipo de «ataques selectivos» por parte de Rusia. Según afirma, son cada vez más frecuentes y tienen como objetivo civiles, convoyes humanitarios y periodistas. Solo en el último mes, recuerda, al menos tres informadores han sido asesinados en Donbás.

El ataque se produce en plena cobertura de la guerra de Ucrania por parte de María Senovilla, que lleva años trabajando como corresponsal de conflictos y que ha convertido el frente ucraniano en uno de los ejes de su actividad profesional. La cuellarana, finalista de los premios Cirilo Rodríguez, ya relató en un reportaje para EL NORTE cómo documentó la apertura de una fosa común con casi 500 cuerpos en Izium, donde trabajó codo con codo con equipos forenses para registrar posibles crímenes de guerra.

Su trabajo, según explicó, se basa en combinar texto e imagen para trasladar al lector al lugar de los hechos, con una fotografía cuidada y pensada, sin disparar de forma compulsiva. Desde Cuéllar explicó que su objetivo es contar tanto los bombardeos y las violaciones de derechos humanos como la vida cotidiana de los ucranianos que intentan seguir adelante cerca del frente.

Antes de Ucrania, Afganistán fue su primera gran guerra, una experiencia que la preparó para trabajar en contextos de alto riesgo. Senovilla insiste en la importancia del sentido común, del uso de casco y chaleco y de no creerse por encima del peligro. Al mismo tiempo, asume que su labor implica una cierta exposición: «Ningún trabajo vale tu vida, pero merece la pena arriesgarte un poco más por dar voz a las víctimas de una guerra», declaró.