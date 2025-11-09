El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La periodista segoviana María Senovilla. El Norte

Una periodista de Segovia, atacada en Ucrania por un dron ruso

María Senovilla, natural de Cuéllar, viajaba en un convoy humanitario del que pudo salir segundos antes de ser alcanzado

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

La periodista María Senovilla, natural de la provincia de Segovia, ha resultado ilesa tras el ataque de un dron ruso contra un furgón de ... la misión humanitaria Mission Proliska en la región ucraniana de Donbas. El incidente ocurrió este sábado por la tarde en la localidad de Kostiantynivka, a unos tres kilómetros del frente, según ha informado en sus redes sociales la reportera de Cuatro Lara Escudero, que ha citado expresamente a su compañera.

